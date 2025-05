Un ragazzo di 12 anni è scomparso a Milano e della sua sorte non si hanno più informazioni dalla scorsa sera: la famiglia lancia un appello

Un ragazzino di 12 anni è stato dichiarato scomparso nella serata di martedì 27 maggio, intorno alle ore 18:40, nei pressi della zona di Sant’Ambrogio, a Milano. La madre del giovane ha immediatamente diffuso un appello attraverso i social media, chiedendo aiuto a conoscenti, amici e parenti per ritrovarlo.





Secondo le informazioni attualmente disponibili, la madre del minore ha già presentato due denunce di scomparsa presso la stazione dei carabinieri di Porta Genova a Milano. La prima denuncia è stata formalizzata nella serata stessa della scomparsa, mentre la seconda è stata depositata nella mattinata successiva, mercoledì 18 maggio. Il bambino non ha fatto ritorno a casa e da quel momento sono iniziate le ricerche.

Al momento della scomparsa, il ragazzino indossava una giacca blu, una tuta color marrone chiaro e un paio di scarpe Nike bianche. Inoltre, portava con sé uno zaino rosso, dettaglio che potrebbe risultare utile per il suo riconoscimento.

La madre del bambino ha deciso di utilizzare anche i social network e l’applicazione WhatsApp per amplificare il suo appello. In un messaggio diffuso online ha scritto: “Chiunque abbia visto un bambino con queste caratteristiche o abbia qualsiasi informazione, è pregato di contattare immediatamente le autorità. Ogni informazione può essere fondamentale.” Ha poi aggiunto: “Vi preghiamo di condividere. Aiutateci a riportarlo a casa!”

L’intera comunità si è mobilitata per contribuire alle ricerche e condividere l’appello della madre. Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere ulteriori dettagli che possano aiutare a localizzare il minore e riportarlo al più presto dalla sua famiglia.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra gli abitanti di Milano, che si sono uniti nello sforzo per ritrovare il bambino. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente i carabinieri o le forze dell’ordine competenti.

In un altro caso simile, si segnala la scomparsa di Laura Procopio, una donna di 39 anni sparita da Pavia circa una settimana fa. Anche in quel caso, la famiglia ha lanciato un appello pubblico per ottenere informazioni utili al ritrovamento.

Tornando al caso del 12enne scomparso a Milano, la speranza è che il ragazzo stia bene e possa essere ritrovato al più presto. Le ricerche sono in corso e ogni segnalazione potrebbe rivelarsi determinante per risolvere questa delicata situazione.