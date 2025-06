Un sedicenne senza patente investe una donna di 52 anni sul ponte Emanuela Loi: gravissime le condizioni della vittima al Brotzu

Un grave incidente si è verificato la scorsa notte sul ponte Emanuela Loi, sulla statale 554 a Monserrato, nell’hinterland di Cagliari. Un ragazzo di 16 anni, alla guida di uno scooter Honda SH125 senza aver mai conseguito la patente, ha travolto una donna di 52 anni che stava camminando. Il violento impatto ha scaraventato la vittima sull’asfalto, lasciandola priva di sensi.





L’episodio si è consumato intorno alle tre del mattino, quando la donna si trovava a piedi sul ponte. Per motivi ancora da accertare, è stata centrata in pieno dal guidatore minorenne. Dopo lo schianto, il giovane si è immediatamente fermato, prestando soccorso e lanciando l’allarme ai soccorritori . Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Monserrato che hanno avviato i rilievi, riscontrando che il mezzo risultava regolare ma il conducente privo di patente .

Il personale medico del 118 ha stabilizzato la donna sul posto, quindi l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove al momento si trova in prognosi riservata con condizioni definite “gravissime” .

Profili legali e verifiche in corso

L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato. I carabinieri hanno messo sotto sequestro la moto e stanno approfondendo le responsabilità del sinistro, concentrandosi su una ricostruzione accurata della dinamica del fatto . Particolare attenzione è rivolta al fatto che il conducente non abbia mai conseguito il documento necessario per la guida.

Il ponte Emanuela Loi, inaugurato nel 2009 e progettato dall’ingegnere Pietro Paolo Mossone, collega Monserrato a Sestu scavalcando la statale 554 . L’opera, dedicata alla memoria dell’agente di polizia Emanuela Loi vittima della strage di via D’Amelio, è diventata un simbolo architettonico e funzionale dell’area metropolitana di Cagliari . Non si tratta purtroppo del primo incidente sul tratto: in passato lo stesso ponte è stato teatro di scontri tra veicoli, alcuni dei quali estremamente gravi .

L’episodio ha suscitato profondo sgomento tra residenti e passanti, specialmente per la gravità del gesto compiuto da un minorenne senza patente. L’investitore, dopo aver segnalato l’accaduto, è rimasto sul posto in attesa delle autorità, collaborando alle operazioni e fornendo la sua versione dei fatti. Le indagini sono dunque ancora in corso per definire eventuali responsabilità aggiuntive, come omessa vigilanza di un eventuale accompagnatore adulto o guida su aree pedonali.

Nel frattempo, la donna di 52 anni resta in ospedale in condizioni critiche. La prognosi riservata non consente di delineare un quadro delle possibili conseguenze a lungo termine, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio medico. La comunità di Monserrato e i familiari della vittima attendono sviluppi con preoccupazione.