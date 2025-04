Un senzatetto della California trova la fortuna: vince un milione al gratta e vinci

Un colpo di fortuna straordinario ha cambiato la vita di un senzatetto della California, che ha vinto un milione di dollari grazie a un biglietto del gratta e vinci acquistato presso Sandy’s Deli-Liquor a San Luis Obispo. Questo negozio, situato sulla costa centrale, era un luogo familiare per il clochard, che vi si recava spesso. La vincita, avvenuta nei giorni scorsi, ha lasciato tutti increduli, inclusa la direzione del negozio.





Il direttore di Sandy’s Deli-Liquor ha raccontato l’episodio, descrivendo il momento in cui il senzatetto ha grattato il biglietto e ha esclamato: “Oh mio dio, è vero?” Quando ha compreso l’entità della vincita, ha reagito con stupore, affermando: “Cavolo, non sono più un senzatetto!” Il direttore, condividendo la gioia del cliente, ha commentato: “Cavolo, hai fatto jackpot!”

Inizialmente, l’uomo pensava di aver vinto 100.000 dollari, ma successivamente si è reso conto che la cifra era ben più alta. Il direttore ha deciso di accompagnarlo a ritirare il premio di persona, poiché il senzatetto non possedeva un’auto e non sapeva come procedere per ricevere la vincita. Questo gesto ha dimostrato una grande disponibilità e umanità da parte del personale del negozio.

Intervistato da un quotidiano locale, il vincitore ha dichiarato che il premio avrebbe avuto un impatto significativo sulla sua vita. Ha affermato che con i soldi avrebbe comprato immediatamente una casa e un’auto, sottolineando l’importanza di questa opportunità. In un video, visibilmente emozionato, ha proclamato: “Ho vinto un milione di dollari qui a Slo, nel negozio di liquori Sandy’s, e sì, non vedo l’ora di andarmene dalla strada.”

La vincita è particolarmente significativa considerando le statistiche della lotteria della California: le probabilità di vincere un premio di un milione di dollari con un biglietto del gratta e vinci sono di una su 2.047.423. Ogni mese, la lotteria riceve circa 10.000 richieste, e più di 100 vincitori all’anno ottengono premi pari o superiori a un milione di dollari.

Questo episodio mette in luce non solo la fortuna del senzatetto, ma anche le possibilità che la lotteria offre a chi si trova in situazioni difficili. La speranza di una vita migliore può talvolta arrivare inaspettatamente, come nel caso di questo fortunato vincitore.

La notizia ha suscitato un certo interesse nella comunità locale, con molti che si congratulano con l’uomo per la sua fortuna. La vincita rappresenta un cambiamento radicale nella sua esistenza, portando con sé nuove opportunità e la possibilità di ricominciare da capo.

Il direttore del negozio ha espresso la sua soddisfazione per aver assistito a un evento così positivo. Ha sottolineato come la vincita non solo cambi la vita del senzatetto, ma possa anche rinnovare la speranza tra le persone che vivono situazioni simili. La comunità di San Luis Obispo ha accolto la notizia con entusiasmo, vedendo nel vincitore un simbolo di possibilità e rinascita.