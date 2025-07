Un tragico incidente a Genova ha causato la morte di Alessio Gaglia, agente della polizia locale, mentre era in servizio su una moto con la sirena accesa

Un grave incidente stradale verificatosi a Genova ha portato alla scomparsa di Alessio Gaglia, un agente della polizia locale di 31 anni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 18 luglio, mentre il poliziotto era in servizio e si stava dirigendo sul luogo di un altro incidente. A bordo della sua moto, con la sirena attiva, l’uomo ha attraversato un incrocio nella zona di Struppa, in Valbisagno, dove si è scontrato violentemente con un’auto che sopraggiungeva. Secondo le prime ricostruzioni, il semaforo era rosso al momento dell’impatto.





L’urto è stato devastante e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori del 118, che hanno trasportato Gaglia all’ospedale San Martino in condizioni estremamente critiche. I medici hanno cercato di salvargli la vita sottoponendolo a un intervento chirurgico d’urgenza per fermare una grave emorragia. Nonostante gli sforzi, il giovane agente è deceduto alle 2:30 del 19 luglio.

Fortunatamente, la donna che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente e le sue due figlie non hanno riportato ferite. Tuttavia, per precauzione, le bambine sono state trasferite all’ospedale pediatrico Gaslini per alcuni accertamenti.

Alessio Gaglia, entrato a far parte della polizia locale il 1° dicembre 2021, aveva recentemente assunto servizio presso l’unità territoriale Valbisagno, distretto 4, nel novembre 2023. Era noto in città per il suo lavoro svolto in moto. La sua morte ha suscitato profondo dolore e commozione tra colleghi e cittadini.

Le istituzioni locali hanno espresso il loro cordoglio per la perdita dell’agente. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha dichiarato: “La notizia non può che lasciarci profondamente sgomenti e addolorati. In questo momento i miei pensieri e quelli di tutta la Regione vanno ai suoi familiari e colleghi della polizia locale genovese, ai quali voglio esprimere vicinanza e un sentito cordoglio.”

Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme alla giunta comunale e al presidente del consiglio comunale Claudio Villa, ha rivolto un messaggio di vicinanza: “A nome mio personale, della giunta, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo il più sentito cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai colleghi del corpo di polizia locale. Insieme alla giunta ci stringiamo con affetto e riconoscenza a tutte le persone a lui care, in questo momento di profondo dolore.”

La comunità genovese si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi di Alessio Gaglia, ricordandolo come un agente dedicato al suo lavoro e sempre pronto a servire la città. L’incidente ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione anche in situazioni di emergenza.