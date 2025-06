Un uomo di 43 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato da un cavo elettrico in un’azienda a Pisa. Indagini in corso per chiarire l’incidente

Un grave incidente si è verificato a Pisa, dove un uomo di 43 anni è stato trovato in condizioni critiche dopo essere entrato in contatto con un cavo elettrico all’interno di un’azienda. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 7 giugno, poco prima delle 20, sul viale Gabriele D’Annunzio. La vittima presentava una profonda ferita al braccio sinistro, che risultava quasi amputato, probabilmente a causa della violenta scarica elettrica subita.





Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe accidentalmente avvicinato a un cavo elettrico mentre si trovava all’interno di un’area aziendale situata nelle vicinanze del luogo in cui è stato trovato. La scarica lo avrebbe colpito con estrema violenza, causandogli gravi danni fisici e facendolo cadere sull’asfalto. Alcuni passanti, notandolo riverso a terra, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta con rapidità un’ambulanza della postazione India di Pisa, che ha trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici hanno avviato le procedure necessarie per stabilizzarlo e cercare di limitare i danni riportati al braccio sinistro. La prognosi rimane riservata.

Le forze dell’ordine sono state immediatamente coinvolte per avviare le indagini e chiarire le circostanze dell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di capire come l’uomo sia riuscito ad accedere all’area dell’azienda e se vi siano state eventuali mancanze nelle misure di sicurezza. Inoltre, sarà necessario determinare se il 43enne fosse autorizzato a trovarsi sul posto o se si fosse introdotto senza permesso.

Secondo una prima ricostruzione, fornita dallo stesso ferito ai soccorritori giunti sul luogo, l’uomo si sarebbe avvicinato al cavo elettrico accidentalmente. Tuttavia, al momento non sono stati trovati oggetti o indizi evidenti che possano confermare con certezza questa versione dei fatti. Le autorità stanno analizzando tutti gli elementi disponibili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini proseguono anche per verificare eventuali responsabilità da parte dell’azienda in termini di sicurezza sul lavoro e protezione degli impianti elettrici. La presenza del cavo e le condizioni in cui si trovava saranno oggetto di particolare attenzione da parte degli investigatori.