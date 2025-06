Un uomo dice addio alla moglie mentre le staccano il supporto vitale, ma poi lei pronuncia 5 parole

Abbiamo questa falsa convinzione (almeno in fondo alla nostra testa) di poter vivere per sempre. Ma a volte la vita ci riserva imprevisti inaspettati. Una normale domenica mattina, Ryan Finley si svegliò, si stiracchiò e diede un pizzicotto alla moglie, Jill Finley, per svegliarla.





“Sono andato a svegliare Jill, il che è di per sé un miracolo, perché non lo faccio mai, mai, il sabato mattina”, ha ricordato in seguito.

Lui chiamò, ma lei non rispose. Fu allora che il polso di Ryan iniziò ad accelerare. Sapeva che qualcosa non andava. Chiamò immediatamente il pronto soccorso e praticò la rianimazione cardiopolmonare a sua moglie.

Quando i paramedici arrivarono, la trasportarono immediatamente in ospedale, con Ryan alla guida.

Dopo un controllo medico, giunsero alla conclusione che Jill aveva avuto un arresto cardiaco.

Fu sottoposta a un intervento medico per stabilizzarla, mentre Ryan aspettava impazientemente fuori dal pronto soccorso.

Quando i medici sono usciti per dargli notizie, hanno concluso con un “prega per tua moglie”. Ryan sapeva quando qualcuno ti dice che è una questione di vita o di morte. “Quando un medico ti dice che devi iniziare a pregare, penso che sia la cosa più seria che si possa immaginare”.

Poco dopo informarono Ryan che sua moglie era in coma.

Semplicemente non riusciva a comprendere il fatto che la sua moglie trentunenne, che ieri era viva e vegeta, ora lottasse con una situazione di vita o di morte…

Durante le due settimane, Jill rimase in coma e ricevette molti visitatori che pregavano che si svegliasse presto e guarisse. Ma un giorno il cugino di Jill arrivò con una Bibbia in mano e le lesse un brano della Bibbia per un’ora.

Lasciò la Bibbia a Ryan e gli disse di leggerne qualche passaggio se ne aveva voglia.

Ryan aveva preso l’abitudine di leggere ad alta voce alcuni brani alla moglie, sperando vivamente che si svegliasse presto.

Dopo 11 giorni, Ryan tornò a casa per riflettere se aspettare che la vita lo salvasse o staccare la spina al respiratore, come suggerito dai medici. I medici erano certi che non ci sarebbero stati miglioramenti…

Sapeva che una volta staccata la spina al respiratore, sarebbe morta di lì a poco. Il quattordicesimo giorno decise di staccarla e lasciarla andare…

Circa 5 ore dopo essere stata staccata dal supporto vitale, Jill ha iniziato a borbottare e a muoversi. Ryan era addolorato di essere presente sulla scena mentre lei soffriva e si è allontanato finché non è morta.

Ricorda chiaramente i momenti successivi: “L’infermiera è uscita e ha detto: ‘Penso che dovresti entrare, sta parlando'”.

Entrò aspettandosi di pronunciare le ultime parole mentre lei entrava nel regno spirituale, ma mentre entrava ricorda lo shock : “Sono entrato e Jill stava parlando. La prima cosa che ha detto è stata: ‘Portatemi fuori di qui. Voglio tornare a casa'”.

Ryan non riusciva a elaborare la situazione e scosse la testa incredulo.

Lui pensò che stesse solo borbottando, ma poi le chiese i nomi dei loro animali domestici e fece qualche domanda di calcolo mentale, a cui lei rispose senza errori.

Chiese persino di andare a cena nel suo ristorante messicano preferito. A quel punto capì che Jill non sarebbe andata nel mondo spirituale… sarebbe tornata a casa con lui.

A Ryan è stato chiesto cosa avesse fatto tornare sua moglie, e lui ha risposto senza esitazione: “Dio. Intervento divino. Sinceramente la penso così”.

Non è che Jill sia tornata alla normalità il giorno dopo. Ha dovuto imparare di nuovo a lavarsi i denti e ad allacciarsi le scarpe a causa del declino di alcune delle sue capacità motorie.

Ma dopo che Dio ha dato loro una seconda possibilità, hanno fatto in modo di stare SEMPRE l’uno accanto all’altro, soprattutto quando ne avevano più bisogno.

Anche Jill sostiene la sua decisione di staccarla dal supporto vitale quando era in coma, perché non vuole trascorrere la sua vita come un “vegetale”.

Ryan dice: “Non passa notte che non mi svegli. Di solito le do un calcio e se lei mi risponde con un calcio, so che va tutto bene”.

Siamo così felici che Ryan e Jill Finley stiano bene e siano sempre l’uno accanto all’altra!