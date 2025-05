Un uomo divorzia dalla moglie dopo la nascita della quinta figlia, anni dopo la incontra per caso 

Matthew chiese il divorzio da Anne quando lei non riuscì a dargli un figlio maschio, ma continuò comunque a vivere nella loro casa. Un giorno, Anne incontrò Harry, un vecchio amico di scuola, e si rese conto di quanto la sua vita fosse migliorata senza Matthew. Anni dopo, Anne si imbatté per caso nel suo ex marito e a stento riuscì a riconoscerlo.





«Oh mio Dio! Harry! Che piacere vederti!» esclamò Anne, quando per caso si imbatté nel suo vecchio compagno di scuola per strada. Aveva lasciato le sue cinque figlie dalla madre, un raro momento di pausa per lei, e aveva deciso di concedersi un caffè per le vie di Seattle.

«Anne, che bello rivederti! Ti va di prendere un caffè e fare due chiacchiere?» rispose Harry, e lei accettò subito. Entrarono in un bar e chiacchierarono a lungo, finché Harry non le chiese della sua famiglia.

«Oh… in realtà è un argomento difficile», iniziò Anne.

«Beh, crescere cinque figli non è facile per nessuno», commentò Harry, sapendo qualcosa della sua vita grazie ai social.

«Matthew? Cosa ci fai qui?» chiese Anne, notando la sua uniforme e il vassoio di pretzel.

«Sì, è dura. Ma c’è di più», continuò Anne. «Matthew è cambiato dopo la nascita delle gemelle. Hanno nove anni e quasi non parlano con il padre. Credo che ne abbiano paura.»

«Non capisco», disse Harry.

«Matthew voleva un maschio, e ci abbiamo sperato, ma sono nate due splendide bambine. Per questo abbiamo continuato a provare, ma sono arrivate sempre altre figlie. Dopo la nascita della quinta, Matthew è diventato un’altra persona. Ha chiesto il divorzio e io non sapevo cosa fare», raccontò Anne, asciugandosi il sudore dalla fronte.

«È dura. Ma pensa a questo: starai meglio senza di lui, no? Se non parlava nemmeno con le figlie più grandi, non poteva essere un buon padre per le altre. Le hai già cresciute da sola», la incoraggiò Harry. «E ora che sono a Seattle in pianta stabile, potrei aiutarti. Potresti trasferirti da me.»

Anne rimase di stucco. Non si aspettava una proposta simile da Harry, soprattutto visto che si erano appena ritrovati dopo tanti anni. Eppure, ricordava che a scuola lui aveva una cotta per lei. Tuttavia, quell’offerta le sembrava troppo generosa e gentile. Cambiò argomento e parlarono della vita di successo di Harry.

Nel frattempo, la situazione in casa peggiorava di giorno in giorno. Anche se stavano divorziando, Matthew continuava a vivere con lei, comportandosi da single, facendo feste, rumore a tutte le ore, svegliando le bambine e rendendosi insopportabile.

Anne continuava a sentirsi con Harry, che ribadiva la sua disponibilità ad aiutarla. Ma quando Matthew portò un’altra donna nella loro casa coniugale, Anne non ne poté più. Chiamò Harry, fece le valigie e lasciò la casa con tutte le figlie.

Il divorzio si complicò ulteriormente quando Anne portò Matthew in tribunale per riavere la loro grande casa. Nonostante vivesse da Harry, il suo ex marito non meritava di tenere la casa familiare. Il giudice accolse tutte le sue richieste, vista la condotta di Matthew, e le affidò la piena custodia delle figlie senza esitazione.

Col tempo, Anne e Harry si innamorarono, e lui acquistò una casa ancora più grande per la loro nuova famiglia. Quando si trasferirono insieme, Anne mise in affitto la vecchia casa e smise di pensare a Matthew per molti anni.

Un anno dopo il matrimonio con Harry, Anne ebbe un figlio, Alan, il bambino più bello del mondo, adorato dalle sue cinque sorelle maggiori. Anne non avrebbe potuto essere più felice.

Passarono altri anni e, un giorno, mentre andava a prendere Alan all’asilo, decise di fermarsi al centro commerciale per comprargli delle scarpe nuove. Le ragazze erano impegnate con le loro attività, così erano solo madre e figlio.

Anne non avrebbe mai immaginato di incontrare Matthew proprio lì. Lavorava in un chiosco di pretzel, distribuendo assaggi gratuiti, e Alan corse da lui per prenderne uno.

«Alan, non allontanarti così», lo rimproverò prima di incrociare lo sguardo sorpreso di Matthew.

«Anne?»

«Matthew? Cosa ci fai qui?» chiese, osservando la sua uniforme e il vassoio di pretzel. Non aveva senso. Matthew lavorava in ufficio come dirigente. Guadagnava bene, anche se non aveva mai pagato gli alimenti per le figlie, cosa che però ad Anne non interessava: aveva tutto il necessario per le sue ragazze. Ma con un lavoro a salario minimo al centro commerciale, non avrebbe mai potuto pagare quanto richiesto dalla legge.

«Sto lavorando qui», rispose lui, guardando il bambino che le stringeva la mano e mangiava un pretzel. «È tuo figlio?»

«Sì, lui è Alan», rispose Anne, fiera che il suo bambino non fosse figlio di Matthew. «È il figlio di Harry.»

«Piacere di conoscerti, Alan», disse Matthew, abbassando lo sguardo. Ovviamente, non era colpa di Anne se aveva avuto solo figlie femmine: è lo spermatozoo a determinare il sesso del nascituro, e questo tutti lo sanno. Ma Matthew aveva deciso di incolparla per anni, abbandonando il matrimonio perché voleva un maschio, come se il genere fosse davvero importante.

Per fortuna, ora le ragazze avevano una vera figura paterna grazie a Harry, che le aveva amate fin dal primo istante. Non avevano bisogno di Matthew, e Anne non dovette più vederlo.

«Senti, Anne. Non volevo chiedertelo adesso, avrei preferito invitarti a prendere un caffè. Ma sono disperato. Ho perso tutto a causa del mio stile di vita e mi chiedevo se potessimo vendere la nostra vecchia casa», chiese Matthew, a testa bassa.

«Oh… al momento è affittata. Ma ci penserò», rispose Anne. «Ora dobbiamo andare. Ti chiamerò per la casa.»

Stringendo forte la mano di Alan, si allontanò dall’uomo che non aveva capito ciò che aveva perso. Ma decise di essere la persona migliore: vendette la casa e gli diede metà del ricavato, anche se per legge avrebbe potuto tenere tutto. Qualcosa dentro di sé le diceva che era giusto così.

Col tempo, Matthew chiese di vedere le figlie, ma nessuna di loro volle. Le gemelle, ormai adolescenti, lo odiavano, e le altre seguirono l’esempio delle sorelle maggiori. Matthew smise di chiedere di loro e di chiamare. Non lo videro mai più. Non era più famiglia.