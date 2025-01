Un uomo senza fissa dimora chiede cosa può comprare con 0,50 dollari, la risposta del dipendente di Burger King lascia tutti senza parole

Quando ci troviamo di fronte a una persona che ha bisogno di aiuto, abbiamo due opzioni. Mugugnare qualcosa di incomprensibile tra i denti e andarcene, oppure aiutare. In fin dei conti sembra che la scelta si riduca a questo.





C’è naturalmente una tendenza ad aiutare le persone che conosciamo bene, come familiari e amici intimi. Ma quando incontriamo sconosciuti, in particolare senza tetto, siamo spesso molto meno inclini ad essere di aiuto.

Forse abbiamo paura, forse pensiamo che qualcun altro aiuterà al loro posto, forse non crediamo che abbiano davvero bisogno di aiuto o che usino qualsiasi carità per comprare alcol o droghe. Ma qualunque sia la ragione, le persone senza fissa dimora sono tra le più vulnerabili tra noi – e sicuramente possono spesso usare una mano tesa.

Sembra che un lavoratore di Burger King, un giovane di nome Matthew Resendez, lo capisse molto bene. Nel 2018, Matthew stava lavorando una sera quando un uomo senza tetto entrò nel ristorante. Non era insolito per Matthew servire uomini senza fissa dimora, ma quell’uomo aveva una domanda particolare per lui.

L’uomo trasandato si avvicinò al banco e chiese semplicemente: “Cosa posso prendere con 50 centesimi?”

Quando Matthew ascoltò la sua domanda, aveva due opzioni. Rispondere con la cruda realtà: “Niente” – 50 centesimi non sarebbero bastati nemmeno per l’antipasto più piccolo nel menu. Ma questa non è stata la risposta che Matthew ha scelto di dare.

Un atto di generosità Matthew ha fatto il conto per il pasto più sostanzioso nel menu – e lo ha pagato di tasca propria. La storia sarebbe potuta finire lì. Ma un cliente notò il piccolo gesto di gentilezza di Matthew e reagì restituendo il favore… e dandogli una mancia di 100 dollari!

Quando la madre di Matthew, Michelle Resendez, sentì cosa era successo quel giorno, si sentì comprensibilmente orgogliosa di suo figlio. Poi, decise di raccontare la storia su Facebook.

“Momento di orgoglio da madre! Matthew ha lavorato questa sera e un uomo senza fissa dimora è entrato nel ristorante con 50 centesimi e ha chiesto se c’era qualcosa nel menu che potesse comprare. Matthew gli ha chiesto cosa avrebbe ordinato se potesse, e l’uomo ha risposto che qualsiasi cosa avrebbe aiutato a placare il suo stomaco. Così Matthew ha fatto il conto per un pasto abbondante e ha usato la sua carta di debito per pagare il pasto dell’uomo. Gli ha dato la ricevuta e gli ha detto di rilassarsi e prendersi un posto. La storia potrebbe finire qui ed essere una conclusione felice, ma apparentemente una donna ha osservato mio figlio durante il suo atto di gentilezza casuale. Non solo ha scritto all’azienda per far loro sapere del dipendente premuroso che avevano, ma ha anche ricompensato mio figlio con una mancia molto generosa! Sono così orgogliosa di essere sua madre e posso battermi la mano sulla spalla sapendo di aver contribuito nell’allevare questo giovane dal cuore grande.”

È possibile che se fosse stato un altro membro dello staff, avrebbe detto all’uomo senza fissa dimora di lasciare il ristorante senza mangiare nulla, ma Matthew sicuramente non è una di quelle persone. È un giovane davvero eccezionale che vuole cambiare il modo in cui le persone senzatetto e povere vengono trattate, e per questo è stato ricompensato.