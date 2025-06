Un video documenta l’aggressione di tre presunte borseggiatrici da parte di passeggeri nella stazione della metro B Colosseo a Roma

Un episodio di violenza è stato catturato in un video che mostra tre giovani, sospettate di essere borseggiatrici, aggredite all’interno di un vagone fermo alla stazione della metro B Colosseo a Roma. Il filmato, pubblicato sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas” e condiviso da uno youtuber di lingua spagnola, ha rapidamente attirato l’attenzione sui social network.





Le immagini mostrano le ragazze mentre vengono schiaffeggiate, strattonate per i capelli e spinte fuori dal vagone da alcuni passeggeri. L’episodio risale a giovedì 12 giugno e si inserisce in un contesto di tensione legato ai frequenti episodi di borseggio nella capitale.

Nel video si vede anche Simone Carabella, noto per organizzare ronde nelle metropolitane, insieme al suo gruppo di “vigilantes improvvisati”. Tuttavia, il filmato non chiarisce cosa sia accaduto prima dell’aggressione. Gli uomini presenti urlano “Fuori! Fuori!” mentre una delle ragazze viene spinta verso la porta del vagone, che si apre automaticamente. Una donna sulla banchina blocca la sua uscita e le dà uno schiaffo.

Le tre giovani, visibilmente spaventate, si ritrovano intrappolate in un angolo del vagone, circondate da passeggeri che le insultano e le accusano. Alcuni osservano la scena senza intervenire, mentre altri partecipano all’aggressione. Alla fine, il treno rimane fermo e le porte si riaprono. Le ragazze vengono spinte fuori una alla volta, sotto gli occhi di altri viaggiatori che assistono passivamente.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei mezzi pubblici e sull’assenza di intervento da parte delle autorità o del personale presente in stazione. La Cgil ha già richiesto l’intervento del prefetto per evitare che situazioni simili si ripetano e per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi pubblici.

Il problema dei borseggiatori è particolarmente sentito a Roma, soprattutto nelle aree frequentate da turisti e pendolari. Le forze dell’ordine effettuano regolarmente controlli e arresti nelle stazioni della metropolitana e sugli autobus, ma il fenomeno resta una sfida complessa. In vista del Giubileo 2025, le autorità hanno intensificato i controlli nelle zone più affollate della città, cercando di prevenire episodi di microcriminalità.