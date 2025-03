Un video emerso mette in discussione il comportamento di Zeudi al Grande Fratello, rivelando tensioni con Helena e insinuazioni su una strategia di gioco

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, con le dinamiche tra i concorrenti che si intensificano. La situazione è diventata particolarmente complicata da quando è iniziata la relazione tra Javier e Helena. Questo legame ha diviso i partecipanti: da una parte ci sono coloro che credono nella sincerità di questo amore nato all’improvviso, dall’altra ci sono quelli che sospettano si tratti di una strategia per arrivare in finale. A complicare ulteriormente le cose ci sono le tensioni tra Shaila e Lorenzo, che sono ancora in fase di separazione, e quelle tra Tommaso e Mavi, causate dalla gelosia di quest’ultima.





Anche i concorrenti single non mancano di attirare l’attenzione. Zeudi, in particolare, ha suscitato scalpore per aver avuto un flirt con Helena e successivamente con Javier, creando un vero e proprio triangolo amoroso. Dopo la forte attrazione per la modella, Helena è stata eliminata e Zeudi si è avvicinata al pallavolista, compromettendo così l’amicizia con Helena, che è poi rientrata nella casa ed è ormai innamorata di Javier.

Recentemente, è emerso un video che sembra mettere in discussione le affermazioni di Zeudi riguardo al suo comportamento nei confronti di Helena. La 23enne ha più volte difeso le sue azioni, affermando di non aver mai considerato Helena un’amica e di essersi avvicinata a Javier solo dopo aver ricevuto diversi rifiuti dalla modella. Per questo motivo, Zeudi non vede nulla di sbagliato nel suo comportamento.

Tuttavia, il video recentemente diffuso racconta una storia diversa. In una sauna, Zeudi e Chiara discutono, e Zeudi esprime preoccupazione per la reazione di Helena, ammettendo implicitamente di aver commesso un errore. Questo momento è stato catturato e condiviso sui social, scatenando ulteriori polemiche. Un utente ha commentato: “La prova che Zeudi, Chiara e tutto il loro gruppetto hanno scelto di tutelare Z sul suo comportamento nei riguardi di Helena dopo il suo rientro”.

Nel video, Chiara dice a Zeudi: “Tu sei una posizione diversa, hai capito in senso? Tu hai detto che… Javier no. Devi farla finire. Se Helena non ha chiarito le cose con Javier…”. Alla fine, Zeudi concorda con l’amica, mostrando chiaramente di trovarsi in difficoltà. La rivelazione di questo video ha alimentato il dibattito tra i fan del programma, con molti che si chiedono se verrà mostrato in puntata.

Le reazioni dei telespettatori non si sono fatte attendere. Molti hanno espresso il loro disappunto nei confronti di Zeudi, accusandola di aver giocato sporco e di aver approfittato della situazione a suo favore. Dall’altra parte, ci sono anche sostenitori di Zeudi, che la difendono sostenendo che le sue azioni siano state fraintese e che non ci sia nulla di male nel cercare di trovare un legame all’interno della casa.

In questo clima di tensione, le alleanze all’interno della casa sembrano fragili. Le relazioni tra i concorrenti sono sempre più complesse e cariche di emozioni, mentre il pubblico assiste a un dramma che si svolge in tempo reale. Le dinamiche tra Zeudi, Helena, Javier, e gli altri concorrenti continueranno a essere al centro dell’attenzione nelle prossime puntate del Grande Fratello.