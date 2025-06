Una bambina di 2 anni è morta in seguito a una scossa elettrica su una giostra a Murcia, Spagna; feriti altri tre bambini

Una tragedia ha colpito la città di Murcia in Spagna, dove una bambina di soli due anni ha perso la vita a causa di una scossa elettrica mentre si trovava su una giostra di tappeti elastici. L’incidente ha coinvolto anche altri tre bambini, rispettivamente di 8, 11 e 12 anni, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi.





L’evento drammatico si è verificato durante le celebrazioni della festa patronale nel quartiere di Alquerías, dove era stato allestito un luna park temporaneo su un terreno abbandonato alla periferia della città. La zona era gremita di famiglie e bambini quando, nella serata tra sabato e domenica, l’incidente ha avuto luogo.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando i servizi di emergenza medica hanno ricevuto una chiamata che segnalava una bambina folgorata, priva di sensi e con emorragia nasale. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato di rianimare la piccola per un’ora, ma purtroppo senza successo, dichiarandone il decesso sul luogo dell’incidente.

La madre della bambina, una donna di 29 anni, ha avuto un malore alla vista della scena e insieme agli altri bambini coinvolti è stata trasportata in ospedale. Fortunatamente, nessuno degli altri piccoli ha subito conseguenze gravi dalla scarica elettrica.

La magistratura locale ha avviato un’indagine preliminare per accertare le responsabilità dell’accaduto, ipotizzando i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. Gli inquirenti hanno ordinato alla polizia giudiziaria di raccogliere tutta la documentazione relativa agli impianti elettrici gestiti dal fornitore di energia, inclusi quadri elettrici, messa a terra e impianti di illuminazione.

Le prime ipotesi indicano che il cattivo stato dell’impianto elettrico, in particolare del cavo di messa a terra che alimentava i tappeti elastici, possa essere la causa dell’incidente. Alcuni testimoni hanno suggerito che la bambina potrebbe aver toccato la recinzione metallica che circonda la struttura e l’ingresso dell’attrazione.

La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. La sicurezza delle attrazioni nei parchi giochi è ora al centro del dibattito pubblico, sollevando interrogativi sulla necessità di controlli più rigorosi per prevenire simili tragedie in futuro.

In attesa dei risultati delle indagini, le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia della piccola vittima e stanno valutando misure per migliorare la sicurezza nei parchi giochi temporanei. La vicenda ha acceso i riflettori sulla gestione e manutenzione degli impianti elettrici in eventi pubblici, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza dei partecipanti.

La perdita della bambina ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Murcia, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Le autorità municipali hanno promesso piena collaborazione con le forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto e prevenire ulteriori incidenti simili.