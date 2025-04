Una bellezza d’altri tempi: com’era Jacqueline Stallone, madre del celebre attore Sylvester

Una volta era considerata una donna di grande fascino ed eleganza: Jacqueline Stallone, madre del celebre attore Sylvester Stallone, ha avuto una vita intensa e fuori dagli schemi, segnata da scelte personali che hanno suscitato curiosità e discussioni, in particolare riguardo al suo aspetto fisico.





In gioventù, Jacqueline era splendida: amava il palcoscenico e sognava una carriera sotto i riflettori. Si dedicò alla danza, alla ginnastica, lavorò persino nel circo, si fece conoscere come astrologa, scrittrice e promotrice del wrestling femminile. Una personalità vivace, anticonformista, che lasciava il segno ovunque andasse.

Col passare degli anni, tuttavia, Jacqueline cominciò a ricorrere sempre più frequentemente alla chirurgia estetica. Il desiderio di mantenere un aspetto giovane la spinse a sottoporsi a numerosi lifting, iniezioni di filler, e interventi di correzione su labbra, zigomi e sopracciglia. Queste trasformazioni progressive modificarono radicalmente i lineamenti del suo volto.

A differenza di molti, Jacqueline non nascose mai il ricorso alla chirurgia plastica. Al contrario, ne parlava con orgoglio, rivendicando la libertà di scegliere come apparire. Anche oltre i 70, gli 80 e perfino i 90 anni, continuava ad allenarsi, a sollevare pesi e a curare il proprio corpo con attenzione e disciplina. Tuttavia, l’immagine riflessa nello specchio si allontanava sempre più da quella della donna che era stata.

Il suo volto, profondamente modificato, appariva spesso rigido, con proporzioni innaturali. I media sottolinearono a più riprese quanto fosse diventata irriconoscibile, e i titoli dei giornali parlavano di una donna che aveva “perso il proprio volto”.

Nonostante le critiche, Jacqueline non si è mai detta pentita. In un’intervista, affermò: «Voglio vivere in modo eccentrico e straordinario, non noioso e invisibile». Un’affermazione che ben riassume il suo approccio alla vita: libero, originale e privo di rimpianti.

Jacqueline Stallone è scomparsa serenamente nel 2020, all’età di 99 anni, circondata dall’affetto della sua famiglia. Rimane il ricordo di una donna forte, controversa e determinata, che ha scelto di vivere secondo le proprie regole, anche a costo di cambiare radicalmente il proprio aspetto.