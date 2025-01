Una coppia con la sindrome di Down decide di avere figli, affrontando le critiche

Molti di noi possono relazionarsi con la pressione sociale riguardo alla decisione di avere figli. Oggi, la società impone una sorta di silenziosa aspettativa: avere un buon lavoro, incontrare un partner, sposarsi e avere figli.





Di conseguenza, le coppie che decidono di non avere figli spesso si trovano a dover giustificare la loro scelta agli altri. Chi non comprende questa decisione può essere molto goffo, facendo domande personali che non sono affatto di loro competenza.

Questa pressione è particolarmente forte quando le persone con sindrome di Down decidono di diventare genitori. Più di 20 anni fa, Patti White dalla California ricevette una notizia che la fece emozionare ma anche preoccupare. Sua figlia Lisa le annunciò che era incinta.

Lisa ha la sindrome di Down, un disturbo congenito e cromosomico che si manifesta con vari gradi di disabilità fisica e mentale. Tuttavia, ciò che molte persone dimenticano è che molte persone con sindrome di Down possono prendersi cura di se stesse, lavorare e vivere una vita indipendente. Tuttavia, la probabilità che due persone con la sindrome di Down possano avere un figlio è inferiore a quella di altre coppie, poiché è raro che un uomo con sindrome di Down possa diventare padre.

Quando Patti White scoprì che stava per diventare nonna, rimase molto sorpresa, ma decise di sostenere completamente sua figlia Lisa e la sua decisione di mantenere il bambino. All’età di 29 anni, Lisa viveva da sola in un appartamento e lavorava a tempo pieno presso il negozio Goodwill locale. Viveva da sola da 11 anni.

“Si trovava bene con tutti. Poteva fare tutto tranne che la cassa. Le piaceva lavorare lì e anche a loro piaceva lei”, ha detto Patti a Voice nel 2016.

Lisa aveva anche iniziato una relazione con un uomo con la sindrome di Down. Si frequentavano ma vivevano in case separate. Patti capiva che sua figlia aveva una relazione sana da adulta – parlavano anche di cose come contraccezione e sesso sicuro.

“All’epoca tutti i libri dicevano che gli uomini con la sindrome di Down erano sterili e ci dicevano di non preoccuparci perché non potevano rimanere incinti”, ha detto Patti.

Ma il destino aveva altri piani.

Patti era appena tornata dal pranzo al lavoro quando ascoltò il messaggio sulla sua segreteria telefonica. Poi arrivò il messaggio di Lisa, entusiasta:

“Ciao mamma, volevo solo dirti che sarai una NONNA!” Patti racconta: “La mia mente andava in tutte le direzioni. Come è possibile? Il suo ragazzo ha la sindrome di Down!”

La decisione di Lisa di avere il bambino fu criticata da molti, considerata irresponsabile ed egoista, e venne messa in discussione la sua capacità di essere una buona madre. Ma la sua famiglia la sostenne pienamente. Lisa, una persona ben articolata e appassionata, affrontò la gravidanza in modo comune sotto molti aspetti. Andò ai corsi di preparazione al parto, ebbe un coach per la gravidanza e manifestò tutti i sintomi tipici.

“Era difficile per me camminare quando ero incinta, lavoravo cinque giorni alla settimana. Avevo la nausea mattutina e non mi sentivo bene. Avevo la sensazione di voler vomitare”, raccontò Lisa a Voice. Tuttavia, la sua gravidanza venne considerata ad alto rischio e trattata come tale. Il figlio di Lisa, Nic, nacque quattro settimane prima del previsto e, come i suoi genitori, aveva la sindrome di Down.

Il padre di Nic era presente alla sua nascita e i neogenitori cercarono di vivere insieme sotto lo stesso tetto dopo la nascita di Nic. Ma, purtroppo, non funzionò. Tristemente, il padre di Nic morì quando Nic aveva 5 anni.

Nic, che ora ha 24 anni ed è un giovane uomo affascinante, è stato cresciuto da sua madre e dalla nonna, che non potrebbero essere più orgogliose di lui.

Avere figli è sempre un rischio per chiunque, e Lisa era particolarmente vulnerabile – anche perché molti avevano opinioni sulla sua decisione di diventare madre.

Arrivò addirittura al punto che Lisa perse il contatto con alcuni dei suoi amici – perché i genitori dei suoi amici temevano che Lisa avrebbe influenzato le loro figlie a volere anche loro dei bambini.

Ma alla fine, nessuna di queste opinioni conta, soprattutto per Nic, che ha continuato a prosperare; è laureato e ha un grande rispetto per le donne che lo hanno cresciuto. La persona che è oggi lo deve a loro. “Ho due mamme. Mia mamma Lisa è il mio più grande futuro nella vita. Mi ha dato la vita, mi ha dato amore, mi ha dato la nascita ed è sempre meravigliosa e bella”, ha detto, come riportato da Fabiosa.

Nel 2016, Patti ha condiviso un aggiornamento commovente su Facebook, insieme a una foto di una mamma orgogliosa e di un figlio felice: “Questa è mia figlia Lisa che si diverte con suo figlio Nic. Entrambi hanno la sindrome di Down. Quest’anno è un traguardo per tutti noi. Lei compirà 50 anni e lui compirà 20 anni. Io, invece, sono più vecchia della terra. Siamo così orgogliosi di noi. Il nostro obiettivo quando è rimasta incinta era che lei potesse conoscerlo e avere una relazione con lui. Ci sono stati molti alti e bassi nei loro ‘Down’, ma dopo tutti questi anni possiamo dire onestamente che hanno superato le difficoltà e condividono un amore immenso l’uno per l’altro e per la loro piccola famiglia (lei è una mamma single)”, ha scritto Patti.

Questa coppia madre e figlio ha passato decenni dimostrando al mondo il valore delle persone con la sindrome di Down. La storia di Patti, Lisa e Nic fornisce anche informazioni importanti e, si spera, possa aiutare altri a prendere decisioni simili.

Sono un’ispirazione e meritano il nostro rispetto e ammirazione. Condividi se sei d’accordo.