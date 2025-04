Una delle sorelle gemelle siamesi rimase incinta e diede alla luce un figlio: ecco com’è il loro bambino

Rosa e Josefa Blazek erano sorelle gemelle siamesi, nate congiunte all’altezza del bacino. La loro esistenza fu segnata fin dall’inizio da una storia unica e complessa.





All’età di 26 anni, una delle due, Rosa, incontrò un uomo e se ne innamorò. 😲

Tre anni dopo, la notizia che avrebbe lasciato tutti senza parole: Rosa rimase incinta e diede alla luce un bambino fuori dal comune. 😱

Ciò che rese l’evento ancora più straordinario fu che entrambe le sorelle, nonostante fossero fisicamente unite, produssero latte e nutrirono insieme il piccolo.

Il volto dell’uomo amato da Rosa e del figlio nato da questa incredibile unione è stato mostrato nel primo commento 👇👇

Nate il 20 gennaio 1878 in Boemia, Rosa e Josefa vissero tutta la loro vita inseparabili, condividendo ogni esperienza, ogni dolore, ogni speranza.

Pur essendo fisicamente legate all’altezza del bacino, le sorelle non si lasciarono definire solo dalla loro condizione. Studiarono musica, si esibirono sui palcoscenici e fecero tournée in tutta Europa, diventando una vera attrazione.

Nel 1906, durante una tournée in Francia, Rosa conobbe un giovane ufficiale di nome Franz. Tra i due nacque un sentimento profondo che presto si trasformò in una relazione.

Josefa, inizialmente turbata e combattuta, faticava ad accettare quel rapporto. Si sentiva un’intrusa, ma non poteva allontanarsi. Col tempo, però, comprese il bisogno della sorella di amare e fu proprio lei, con grande coraggio, ad accettare quella nuova realtà.

Gli incontri divennero frequenti e, nel 1909, la notizia scosse la stampa francese: una delle gemelle siamesi era incinta.

Naturalmente, si supponeva fosse Rosa, essendo lei coinvolta sentimentalmente. Ma poiché i loro corpi erano uniti, anche Josefa visse in prima persona ogni fase della gravidanza: la nausea, il gonfiore, le contrazioni… il travaglio.

Il 16 aprile 1910 nacque un bambino sano e robusto, che venne chiamato Franz, in onore del padre. Fu un momento straordinario: entrambe le sorelle produssero latte e si occuparono insieme dell’allattamento, proteggendo e crescendo il bambino con immenso amore.

Dopo la nascita, tornarono a esibirsi, questa volta accompagnate dal piccolo Franz. Il loro numero, intitolato “Due madri — un solo cuore”, commosse profondamente il pubblico, che le accolse con applausi, ammirazione e spesso con le lacrime agli occhi.

Poi arrivò la malattia. Nel 1922, Josefa si ammalò gravemente. I medici proposero un intervento per separarle chirurgicamente e tentare così di salvare Rosa. Ma lei rifiutò, senza esitazioni.

Le sue parole rimasero impresse nella memoria di tutti: «Siamo venute al mondo insieme — e insieme ce ne andremo».

E così fu. Morirono lo stesso giorno, a soli dodici minuti di distanza l’una dall’altra.