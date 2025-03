Una donna che detiene il record mondiale del Guinness per le “gambe più lunghe del mondo” da quattro anni ha parlato delle difficoltà che affronta nel fare incontri con uomini

Maci Currin, 21 anni, è alta 2 metri e 8 cm e afferma che il suo lavoro è “dare forza alle altre donne alte”.





La ventunenne di Austin, Texas, è diventata virale su TikTok per mostrare la sua figura alta e le sue gambe imponenti, che differiscono di lunghezza.

Una delle sue gambe misura 135,5 cm, mentre l’altra è lunga 134 cm. Maci Currin detiene attualmente il record mondiale per le gambe più lunghe. Jam Press

“Ricevo molte reazioni contrastanti, ma è normale aspettarselo”, ha detto.

“Se qualcuno odia, lo fa perché non capisce.”

“Mi chiamano anche personaggi dei film dell’orrore, come Slenderman.”

“Sono sempre stata più alta di tutti sin dall’asilo.”

“Ho sempre avuto una testa di vantaggio su tutti.”

“Ricordo un episodio quando giocavo nel parco giochi – penso che fossi in seconda elementare – e qualcuno mi chiese se fossi una ragazza delle scuole medie per la mia altezza.”

“All’epoca odiavo la mia altezza perché era l’unica cosa per cui i bambini potevano prendermi in giro.”

“Tuttavia, il miglior vantaggio è sicuramente il fatto che nessuno è come me.”

“Sono unica.”

“Spesso mi dicono ‘sei così bella, fai la modella?'”

“Essere alta 2 metri e 8 cm è il mio lavoro, dare forza alle altre donne alte.”

Tuttavia, Maci ha anche parlato di come la sua altezza abbia influito sulla sua vita sentimentale.

Affermando che gli uomini non amano baciarla in pubblico a causa della differenza di altezza.

“Attualmente non ho interesse a uscire con qualcuno, ma ogni volta che sono uscita – soprattutto con uomini più bassi di me – mi è sempre sembrato strano”, ha detto in uno dei suoi video.

“Mi sembrava che fossero quasi imbarazzati da me.”

Ha anche aggiunto che “trovare vestiti è difficile.”

“Compro principalmente su American Tall, anche se non hanno pantaloni lunghi che mi stiano bene – devo farli fare su misura, il che costa circa 250 dollari per un paio di jeans.”

“Non sono fatta di soldi [quindi] ho solo due paia di jeans che mi vanno bene.”

Maci ha mantenuto il titolo di gambe più lunghe del mondo per le donne per quattro anni, ma non si preoccupa se qualcun altro lo prenderà.

Ha aggiunto: “Ho il record da circa quattro anni.”

“Avere questo titolo ormai non ha più significato per me.”

“È più una cosa del passato.”

“Se qualcuno vuole prendere il mio titolo, sarei felice.