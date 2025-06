Una donna di 30 anni è stata aggredita e violentata da uno sconosciuto a pochi metri dalla sua abitazione a Vignola, dopo una serata al pub con gli amici.

Una serata trascorsa in compagnia degli amici si è tragicamente conclusa per una giovane di 30 anni, aggredita e abusata da un uomo nei pressi della sua abitazione a Vignola, in provincia di Modena. L’episodio, avvenuto intorno alle 22:30, ha scosso profondamente la comunità locale, mentre i carabinieri stanno lavorando per identificare l’autore del crimine.





Secondo quanto riportato dalla vittima alle autorità, l’aggressore l’ha seguita lungo le strade del paese dopo che lei aveva lasciato un pub. La giovane, che si trovava a pochi passi da casa, è stata improvvisamente gettata a terra con violenza e aggredita. Nonostante lo shock e il trauma fisico, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, trovando rifugio presso alcune amiche che ha chiamato immediatamente per chiedere aiuto.

La donna è stata poi trasportata in ospedale, dove ha trascorso la notte in stato di shock. I medici hanno riscontrato diverse contusioni e lesioni sul suo corpo. Solo dopo alcune ore la vittima ha trovato la forza di raccontare quanto accaduto, fornendo una descrizione dell’aggressore che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, sia comunali che private, nel tentativo di identificare l’uomo. Le procedure per la visione dei video sono già state avviate, ma il processo potrebbe richiedere tempo. La descrizione fornita dalla 30enne sarà determinante per restringere il campo delle ricerche.

Il primo a riportare la notizia dell’aggressione è stato il quotidiano “Il Resto del Carlino”, che ha aggiunto un dettaglio importante: l’uomo sarebbe fuggito quando la donna ha iniziato a gridare, attirando l’attenzione di alcune persone presenti nei pressi di un locale. Questo elemento potrebbe rappresentare un ulteriore punto di partenza per le indagini.

La sindaca di Vignola, Emilia Muratori, ha espresso vicinanza e solidarietà alla vittima, sottolineando la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. “Abbiamo chiesto per Vignola il comando dei Carabinieri oltre che la semplice tenenza”, ha dichiarato la prima cittadina, ribadendo l’importanza di garantire maggiore sicurezza per i residenti.

L’episodio ha acceso i riflettori sulla questione della sicurezza nelle città e sulla necessità di adottare misure più efficaci per prevenire simili crimini. Mentre le indagini proseguono, la comunità di Vignola si stringe attorno alla giovane donna, dimostrando solidarietà e indignazione per quanto accaduto.

La strada per identificare l’aggressore sembra essere complessa e lunga. Tuttavia, gli investigatori sono determinati a fare luce sull’accaduto e a consegnare il responsabile alla giustizia. Nel frattempo, il caso rappresenta un doloroso promemoria dell’importanza di garantire la sicurezza nelle aree urbane e di sostenere le vittime di violenza nei loro percorsi di recupero psicologico e fisico.