Una donna di 44 anni, Carla Horton, è rimasta paralizzata dalla vita in giù dopo un incidente durante l’addio al nubilato

Un evento drammatico ha sconvolto la vita di Carla Horton, 44 anni, originaria di Skegness, in Inghilterra, a poche settimane dal suo matrimonio. Durante una festa organizzata per l’addio al nubilato, un incidente ha cambiato per sempre il corso della sua esistenza. La donna, tentando un numero acrobatico per gioco, ha subito una grave frattura alla parte superiore del collo che l’ha lasciata paralizzata dalla vita in giù.





«Ho provato a fare un numero acrobatico per gioco, per il quale credo di essere troppo vecchia, così mi sono fratturata la parte superiore del collo», ha raccontato la stessa Carla. L’incidente è avvenuto improvvisamente, lasciando tutti i presenti sotto shock. Dopo la caduta, la donna ha perso conoscenza per un breve momento e, al risveglio, si è resa conto di non poter muovere più il corpo.

Secondo quanto riportato dal portale Bristol Live, le amiche di Carla hanno immediatamente contattato i soccorsi. Nel frattempo, il fidanzato della donna, Craig Bolton, ha ricevuto una telefonata che avrebbe cambiato radicalmente il loro futuro. «Mia cognata mi ha chiamato per dirmi che c’era stato un incidente. Quando ho saputo cosa era successo, il mio mondo è crollato», ha dichiarato alla stampa inglese.

Nonostante la gravità della situazione, Craig si è precipitato in ospedale per stare accanto alla sua futura moglie. Al suo arrivo, Carla, consapevole delle difficoltà che il loro rapporto avrebbe potuto affrontare dopo l’incidente, gli ha detto: «Se vuoi andartene, puoi farlo e io capirei». Tuttavia, Craig non ha esitato a rimanere al suo fianco: «Quando vengo ogni giorno e vedo la sua grinta, mi innamoro sempre di più. A un certo punto si trova l’anima gemella e quando succede, lo sai. E io ho trovato la mia».

Nonostante le sfide enormi che si sono presentate dopo l’incidente, la coppia non ha rinunciato al sogno di sposarsi. Inizialmente avevano programmato le nozze per il 30 maggio 2025, ma hanno deciso di anticipare il matrimonio e celebrare la loro unione in un contesto intimo e speciale. La cerimonia si è svolta nella cappella dell’ospedale dove Carla è ricoverata e ha visto la partecipazione dei familiari più stretti, degli amici e di alcuni membri del team medico specializzato nelle lesioni al midollo spinale.

Il gesto di Craig rappresenta una dimostrazione di amore e dedizione che ha commosso chiunque abbia ascoltato la loro storia. Nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche che entrambi dovranno affrontare nel futuro, la coppia ha deciso di non arrendersi e di continuare a costruire insieme la loro vita.

L’incidente di Carla Horton è un promemoria della fragilità della vita e dell’importanza del supporto reciproco nei momenti più difficili. La loro storia è un esempio di forza e resilienza che ispira chiunque a non perdere mai la speranza anche nelle situazioni più drammatiche.