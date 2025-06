Una donna di Totnes muore in un lancio col paracadute: indagano le autorità su possibile malfunzionamento

Una mamma di quattro figli ha perso la vita in un lancio tandem a Dunkeswell, Devon. L’istruttore è deceduto con lei. In corso l’inchiesta su malfunzionamento.





La tragedia si è consumata venerdì 13 giugno presso il Dunkeswell Aerodrome, vicino a Honiton, nello Devon, dove Belinda Taylor, 48enne mamma di quattro figli e nonna di due nipoti, e l’istruttore di paracadutismo Adam Harrison, 30 anni, hanno perso la vita sul colpo durante un lancio tandem da 15.000 piedi (~4.572 metri) .

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il lancio era un regalo del compagno di Belinda, Scott Armstrong, che assieme al figlio di nove anni stava osservando l’evento dalla terraferma. Scott ha raccontato di averli visti lanciarsi, ma poi di aver notato che uno dei paracadute non si era aperto. Disperato, ha attraversato in auto i campi fino al luogo dell’impatto: “Li ho trovati ancora legati insieme, distesi a terra. Erano già morti. È stata una scena orribile. Non riesco a smettere di pensarci. Mi sento perso senza di lei.”

Il più recente aggiornamento delle indagini, diffuso dagli inquirenti, segnala che il paracadute principale era scattato, ma potrebbero esserci state complicazioni come grovigli o malfunzionamenti . Le autorità coinvolte includono la polizia del Devon e della Cornovaglia, il British Skydiving, l’Autorità per l’Aviazione Civile (CAA) e l’Ufficio Salute e Sicurezza del Distretto di East Devon .

Belinda originaria di Camden (Londra), era trasferita nel Devon dal 2018 e da allora aveva sviluppato una passione per la vita all’aria aperta: kayak, escursioni e altre esperienze estreme facevano parte del suo stile di vita . Il figlio maggiore, Connor Bowles, ha sottolineato che la madre era “una donna altruista, capace di lasciare un’impronta indelebile in chiunque incontrasse” .

Uno scherzo sul “venerdì 13” aveva fruttato qualche battuta proprio prima del lancio. Il figlio minore, Elias Baaklini, ha dichiarato che la madre era “sempre positiva” e fermamente decisa a divertirsi: “Recently, she just really wanted to have fun and it seemed like she was having fun.” . Elias ha aggiunto che la famiglia ora vuole chiarezza: “We just want answers about what happened and how it could have happened.” .

Anche l’istruttore Adam Harrison, originario di Bournemouth e in attività dal 2020, è stato colpito dalla fatalità: la sua famiglia lo descrive come un professionista “sterling” e confida che avrebbe fatto tutto il possibile per evitare il disastro .

La ditta organizzatrice, Skydive Buzz, ha espresso “il più profondo cordoglio” verso le famiglie e ribadito che la sicurezza è sempre stata prioritaria, dichiarandosi pienamente collaborativa con le autorità .

Nel frattempo, la British Skydiving ha avviato una Board of Inquiry, che presenterà i risultati della relazione al coroner, alla polizia, alla CAA e ad altri enti competenti .

La comunità ha già reagito sospendendo eventi skydiving: la onlus Devon in Sight, che aveva organizzato raccolte fondi con tuffi in cielo, ha sospeso le sue attività in attesa che emerga maggiore chiarezza .

La famiglia e gli organizzatori chiedono rispetto e privacy nel doloroso momento, mentre si attendono sviluppi utili a chiarire se si sia trattato di un malfunzionamento meccanico o di un errore umano.