Una donna è stata investita mortalmente da un tir a Torrette di Mercogliano, in provincia di Avellino.

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 11 giugno a Torrette di Mercogliano, una frazione di Avellino, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un tir. L’impatto è stato fatale e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare.





Secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato in una zona frequentata da passanti. La donna sarebbe morta sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno delimitato l’area e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le circostanze precise dell’incidente. Gli investigatori hanno iniziato a raccogliere testimonianze da persone che potrebbero aver assistito alla scena e stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona che potrebbero aver ripreso il momento dell’impatto. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sull’identità della vittima né informazioni specifiche riguardo al mezzo pesante coinvolto.

La polizia locale di Avellino ha dichiarato che gli accertamenti sono ancora in corso e che ogni elemento sarà analizzato per comprendere se vi siano state eventuali violazioni delle norme stradali o altre responsabilità legate all’incidente. Gli agenti potrebbero anche procedere con ulteriori verifiche tecniche sul tir, per accertare lo stato del veicolo e la sua conformità alle regole vigenti.

Il dramma ha scosso profondamente la comunità locale, che si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con una tragedia inaspettata. Episodi del genere sollevano inevitabilmente interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di adottare misure preventive per evitare simili eventi in futuro.

Gli esperti sottolineano come l’analisi delle telecamere di videosorveglianza possa rivelarsi cruciale in casi come questo. Le immagini registrate potrebbero fornire dettagli importanti non solo sulla dinamica dell’incidente, ma anche sulle condizioni della strada e sul comportamento dei soggetti coinvolti. Questo tipo di materiale è spesso determinante per stabilire eventuali responsabilità.

Nel frattempo, i soccorritori del 118 hanno confermato che, al loro arrivo sul luogo, non è stato possibile fare nulla per salvare la donna. Il personale medico ha constatato il decesso, avvenuto immediatamente dopo l’impatto. La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente, e le autorità stanno lavorando per informare i familiari e procedere con gli accertamenti necessari.