Una donna in stato confusionale a Sezze ha lanciato il passeggino con la figlia di due anni in strada, sfiorando un grave incidente. Bambina ferita, madre ricoverata





Momenti di terrore si sono verificati nella mattinata di martedì a Sezze, comune in provincia di Latina, dove una bambina di appena due anni è stata coinvolta in un episodio drammatico. La madre, in evidente stato confusionale, ha spinto il passeggino con la piccola al suo interno in mezzo alla strada proprio mentre transitava un furgone. Il conducente del veicolo, grazie a una prontezza di riflessi, è riuscito a frenare appena in tempo, evitando una tragedia. La bambina ha riportato alcune escoriazioni e lividi, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.





Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti rapidamente sul posto dopo essere stati allertati dai presenti. La donna, residente nelle vicinanze, è apparsa in uno stato confusionale grave e ha continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi nei confronti di chiunque cercasse di avvicinarla. Gli operatori sanitari del 118 hanno provveduto a soccorrerla e a trasferirla presso una struttura sanitaria per un trattamento obbligatorio. Nel frattempo, la bambina è stata condotta in ospedale per ricevere le cure necessarie e successivamente affidata a una casa famiglia.

Le circostanze che hanno portato all’accaduto sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità. La sera precedente, infatti, i carabinieri erano già intervenuti nell’abitazione della donna per sedare una lite con il compagno. Durante quell’intervento, la stessa aveva dichiarato di essere vittima di maltrattamenti da parte dell’uomo. Gli investigatori stanno verificando queste affermazioni e valutando la situazione familiare complessiva. Per il momento, la bambina non è stata affidata al padre ma a una struttura protetta, dove rimarrà fino a nuove disposizioni.

I testimoni presenti al momento dell’incidente hanno descritto una scena sconvolgente. La donna avrebbe improvvisamente spinto il passeggino verso la strada senza alcun apparente motivo. Il conducente del furgone, visibilmente sotto shock, è riuscito a fermare il veicolo appena in tempo per evitare un impatto. “È stato un attimo, ho visto il passeggino davanti al mio furgone e ho frenato immediatamente”, avrebbe dichiarato l’uomo agli agenti intervenuti sul luogo.

La bambina, seppur spaventata dall’accaduto, è stata rassicurata dai soccorritori e trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Le lesioni riportate sono lievi e non mettono a rischio la sua salute. Tuttavia, l’episodio ha sollevato interrogativi sulla situazione psicologica della madre e sull’ambiente familiare in cui viveva la piccola.

La donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio per il suo stato mentale alterato. Secondo quanto riferito da fonti locali, non era nuova a comportamenti problematici e lo stesso intervento dei carabinieri nella sua abitazione la sera prima potrebbe essere collegato a un quadro più ampio di difficoltà personali e familiari.

L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione nella comunità di Sezze, dove la famiglia risiede. Gli abitanti hanno espresso solidarietà alla bambina e si augurano che possa trovare un ambiente sicuro e protetto. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda e garantire che vengano adottate le misure necessarie per tutelare la minore.



