Una donna spiega perché si è strappata gli occhi

Julie McFadden, infermiera specializzata in cure di fine vita, utilizza la sua piattaforma per educare le persone sugli ultimi momenti dell’esistenza, aiutandole a comprendere e affrontare la perdita di una persona cara.





Dopo anni di lavoro nell’ambito dell’assistenza hospice, Julie ha deciso di condividere alcune delle cose più inquietanti ma del tutto naturali che accadono negli ultimi momenti di vita. Il suo obiettivo è quello di ridurre la paura e lo stigma legati alla morte, rendendo questo processo più comprensibile e meno traumatico per le famiglie.

Attraverso video online e un libro recentemente pubblicato, Julie spiega cosa accade al corpo nelle fasi finali, illustrando i cambiamenti biologici che, sebbene possano apparire spaventosi, sono parte naturale del processo di morire.

I due fenomeni più inquietanti prima della morte, secondo Julie

In uno dei suoi contenuti più discussi, Julie ha parlato di quelli che considera i due comportamenti più disturbanti, ma perfettamente naturali, che si verificano prima della morte.

1. Cambiamenti nel respiro

Uno dei segnali più visibili—and a volte allarmanti—che i familiari notano è l’improvviso cambiamento nel ritmo respiratorio della persona morente. Julie spiega che questa è una delle cose che molti parenti avrebbero voluto sapere in anticipo, perché può sembrare che il proprio caro stia soffrendo o stia lottando per respirare.

Julie rassicura: “Anche se può sembrare spaventoso, non significa che stiano soffrendo.”

Descrive così l’esperienza: “Si può vedere il torace respirare rapidamente, poi una lunga pausa… e poi di nuovo un respiro accelerato.”

Questo tipo di respiro si chiama respirazione di Cheyne-Stokes, ed è causato da cambiamenti metabolici naturali nel corpo. Anche se può essere angosciante da vedere, è un fenomeno normale e previsto nelle fasi finali della vita.

2. Il ‘russare della morte’ (Death Rattle)

Un altro fenomeno che spesso turba profondamente i familiari è quello che viene chiamato “russare della morte” o death rattle. Julie ha parlato ampiamente di questo aspetto nei suoi video, spiegando che non è un segno di sofferenza, anche se il suono può risultare scioccante per chi lo ascolta per la prima volta.

Questo rumore si verifica quando il corpo continua a produrre saliva, ma il cervello non invia più il comando di deglutire. La saliva si accumula nella gola e, quando la persona respira, crea un rumore gorgogliante.

Julie chiarisce: “Le persone lo sentono e pensano subito che venga dai polmoni. Ma non è così. Si tratta semplicemente di un po’ di saliva.”

Sottolinea che, nonostante l’inquietudine del suono, la persona non prova disagio. “Non dà la sensazione di soffocamento e lo sappiamo perché il corpo appare rilassato,” ha spiegato.

“Il corpo umano sa morire”

Julie McFadden ribadisce un messaggio importante: il corpo umano è progettato per sapere come morire. Anche se a volte i pazienti possono sembrare in difficoltà, i medici e il personale sanitario possono somministrare farmaci palliativi per garantire un passaggio sereno e senza dolore.

Ha inoltre spiegato che, grazie a queste cure, i pazienti possono essere mantenuti calmi e confortevoli negli ultimi momenti.

Con la sua esperienza e sensibilità, Julie vuole offrire un senso di comprensione e pace alle famiglie, aiutandole a sapere cosa aspettarsi e come affrontare con più serenità il momento della perdita.