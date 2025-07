Una fan dei Coldplay, Grace Springer, ha filmato un momento controverso tra Andy Byron e Kristin Cabot durante un concerto, scatenando reazioni globali

Durante un concerto dei Coldplay, un video girato da una giovane fan ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. La protagonista è Grace Springer, una ragazza che ha immortalato un momento particolare tra Andy Byron, CEO di Astronomer, e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa azienda. La scena, avvenuta davanti a un pubblico di oltre 50.000 spettatori, ha mostrato i due abbracciarsi per poi ritrarsi rapidamente dopo essersi accorti di essere ripresi. Da quel momento, le vite dei due protagonisti sono state profondamente influenzate dalla diffusione del video.





Intervistata nel programma britannico “This Morning”, Grace Springer ha spiegato le circostanze che l’hanno portata a girare e pubblicare il video. La giovane ha dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di causare danni personali e di non aver tratto alcun profitto economico dalla pubblicazione del contenuto. “In realtà non ho guadagnato nulla dal video in sé o dalle visualizzazioni”, ha affermato durante la conversazione con i conduttori Alison Hammond e Dermot O’Leary.

La fan ha raccontato che inizialmente desiderava semplicemente essere ripresa dalla telecamera del concerto per rivedersi sul grande schermo. Solo successivamente, riguardando il filmato con i suoi amici, ha deciso di condividerlo online. “Nel momento in cui l’ho girato, non ci ho pensato molto, ma ovviamente tutti chiacchieravano. C’erano più di 50.000 persone al concerto, quindi era un argomento scottante”, ha spiegato. Tuttavia, Grace Springer ha ammesso di aver provato compassione per la moglie di Andy Byron, Megan, e per tutte le persone coinvolte nella vicenda.

“Provo molta pena per la moglie di Andy, Megan, per la sua famiglia e per tutti coloro che sono stati feriti in questa faccenda”, ha aggiunto la ragazza. Nonostante il senso di colpa, Springer ha sottolineato che, dato il gran numero di spettatori presenti al concerto, qualcuno avrebbe comunque pubblicato il video anche se lei non l’avesse fatto. “Non avevo idea di chi fosse la coppia. Ho solo pensato di aver visto una reazione interessante alla kiss cam e ho deciso di pubblicarla”, ha concluso.

La diffusione del video ha generato un forte impatto mediatico e personale per i protagonisti. Durante l’intervista, Grace Springer ha espresso rammarico per le conseguenze che il suo gesto ha avuto sulle vite di Andy Byron e Kristin Cabot. “Una parte di me si sente in colpa per aver stravolto la vita di queste persone, ma facendo giochi stupidi… si vincono premi stupidi”, ha dichiarato.

La vicenda ha portato anche l’azienda Astronomer, guidata da Andy Byron, a intervenire ufficialmente. In seguito al clamore suscitato dal video, la società ha annunciato l’avvio di un’indagine formale per chiarire la situazione e valutare eventuali implicazioni professionali. La notizia è stata confermata attraverso una nota ufficiale rilasciata dall’azienda.

Nonostante le ripercussioni negative, Grace Springer spera che le persone coinvolte possano superare questa esperienza e trovare una nuova serenità. “Spero che i loro partner possano risollevarsi da quello che è successo e avere una seconda possibilità di felicità, con il futuro ancora davanti a loro”, ha affermato. Ha concluso dicendo: “Spero che per loro il mio video sia stata una benedizione sotto mentite spoglie”.