Una giovane di 24 anni, Morgana Ciandri, è deceduta a seguito di un incidente stradale a Soiana, nel comune di Terricciola, in provincia di Pisa

Morgana Ciandri, una ragazza di 24 anni, ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 18 giugno in un tragico incidente stradale avvenuto nella frazione di Soiana, nel comune di Terricciola (provincia di Pisa). L’auto su cui viaggiava è uscita di strada dopo aver colpito un terrapieno, ribaltandosi in un terreno agricolo. La giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e, a causa delle gravi ferite riportate, è morta sul colpo.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità e riportate dai quotidiani locali, Morgana Ciandri avrebbe perso il controllo della vettura per ragioni ancora in fase di accertamento. L’impatto con il terrapieno ha causato il ribaltamento del veicolo e la conseguente fuoriuscita della ragazza dall’auto. Il personale medico del 118, intervenuto rapidamente sul luogo dell’incidente, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I sanitari hanno riscontrato una grave ferita alla testa e traumi multipli su diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali cause o responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni per ottenere un quadro più dettagliato dell’accaduto.

La scomparsa improvvisa di Morgana Ciandri ha profondamente colpito la comunità di Terricciola, dove la giovane era molto conosciuta. Il sindaco del comune, Matteo Arcenni, ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post sui social: “Siamo sconvolti e distrutti. La tragedia di questa mattina lascia dentro un dolore inspiegabile. Trovare altre parole è impossibile”. Inoltre, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino fino a domenica 22 giugno, annullando tutte le manifestazioni e gli eventi previsti in quei giorni. “L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia di Morgana, agli amici e ai conoscenti”, ha aggiunto il primo cittadino.

Anche la Misericordia di Selvatelle, associazione con cui Morgana Ciandri aveva collaborato durante il suo servizio civile, ha voluto ricordarla con un messaggio pubblicato sui social: “Apprendiamo con dolore la terribile notizia della scomparsa di Morgana Ciandri, adorabile ragazza che ha svolto con noi il suo servizio civile e ci ha riempito le giornate di gioia. Non ci sono parole, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di forte lutto. Che la terra ti sia lieve, Morgana, ci mancherai”.

L’incidente rappresenta una tragedia che evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia della giovane per offrire sostegno in un momento così difficile.