Una giovane donna chiede ai genitori di pagare il suo matrimonio e acquistare un appartamento, ma la risposta dei genitori la porta a una riflessione profonda

La figlia ha recentemente comunicato a suo padre e sua madre che non solo si aspetta che loro finanziino il suo matrimonio, ma che devono anche acquistare un appartamento per lei e il suo futuro marito. Questa richiesta ha sorpreso i genitori, che si trovano a gestire una situazione inaspettata.





Mio marito e io abbiamo risparmiato 1500 dollari, una somma che per noi rappresenta un notevole sforzo economico. Tuttavia, la nostra figlia ha reagito con disprezzo, affermando:

— Che cos’è questa somma? Con questa cifra non si organizza nemmeno un matrimonio decente. Dovete anche comprarci un appartamento!

La mia reazione è stata di incredulità:

— Dove possiamo trovare così tanti soldi?

La risposta della nostra figlia è stata brusca:

— Guadagnateli! Cosa avete fatto mentre non c’ero? Dovevate pensare subito al mio futuro! Se non potete, vendete la vostra casa.

La mia sorpresa è cresciuta ulteriormente:

— Tesoro, ma per noi è già difficile trovare lavoro…

La figlia ha replicato con un tono accusatorio:

— Siete voi stessi colpevoli di avermi avuto così tardi. Ora non serve a nulla, è imbarazzante uscire con voi.

Le sue parole ci hanno colpito profondamente, lasciandoci in uno stato di shock. Come poteva il nostro bambino dire cose simili? Abbiamo sempre cercato di darle il meglio.

Dopo un momento di silenzio, mio marito ha parlato con calma ma fermezza:

— Allora, Kristina, non venderemo la casa e non cercheremo soldi per te. Se desideri un matrimonio elegante e un appartamento, guadagnateli da sola. Ti abbiamo dato una buona educazione, sei intelligente e ambiziosa; puoi farcela.

La reazione di Kristina è stata immediata:

— Ma mi state abbandonando?

Ho risposto:

— No, ti amiamo molto. Ma sei diventata adulta e devi imparare a fare qualcosa da sola, non solo a chiedere.

Dopo queste parole, Kristina ha sbattuto la porta e non ci ha contattato per un lungo periodo. Anche se eravamo preoccupati, abbiamo deciso di non contattarla per primi. Dopo alcuni mesi, è tornata da noi.

Con un tono timido, ha detto:

— Mamma, papà… Mi sono trovata un lavoro. Certo, non è quello che sognavo, ma ora capisco quanto sia difficile guadagnare soldi.

Dopo una pausa, ci ha abbracciato e ha aggiunto:

— Mi scuso. Avevo torto…

Abbiamo sorriso, felici di vedere che Kristina aveva finalmente compreso che l’amore dei genitori non si traduce in un portafoglio pieno di soldi, ma in cura, supporto ed educazione.

Ora Kristina sta risparmiando per il suo matrimonio, e noi la supportiamo con gioia. Tuttavia, non lo facciamo perché siamo obbligati, ma perché è diventata una giovane donna matura e riconoscente. La nostra esperienza ha dimostrato che le difficoltà possono portare a una maggiore consapevolezza e responsabilità, e siamo orgogliosi di vedere nostra figlia crescere e affrontare le sfide della vita con determinazione.