Una madre abbandonata dai figli ritrova la propria indipendenza e prepara una sorpresa per loro dopo la morte del marito

E così è stato per anni. I miei figli si allontanarono sempre più. Ogni tanto sentivo parlare di loro, li vedevo impegnati in viaggi, feste, progetti con il loro padre e la sua nuova famiglia, ma io restavo un’ombra. Un’ombra che non contava più. Non ricevevo visite, né chiamate, né messaggi. La loro indifferenza mi faceva soffrire, ma lentamente mi sono adattata. Ho imparato a vivere da sola, a ricostruire una vita per me stessa. Ho iniziato a viaggiare, a lavorare all’estero. La solitudine, pur dolorosa, mi ha dato anche la possibilità di riscoprire me stessa. Finalmente, ho provato quella libertà che non avevo mai avuto.





Poi, però, la vita mi ha sorpreso. Quando mio ex marito è morto di infarto, ho scoperto che aveva lasciato tutto il suo patrimonio alla giovane moglie. I miei figli, improvvisamente, si sono trovati senza nulla. La loro reazione è stata rapida e prevedibile. Si sono ricordati di me, ma sapevo benissimo perché. Ho iniziato a ricevere le loro visite, con regali di circostanza, domande interessate sulla mia salute. Erano cortesi, ma non avevo bisogno di essere ingannata: il loro interesse non era sincero, ma piuttosto un tentativo di recuperare qualcosa che avevano perso. E così, le loro parole vuote mi facevano sorridere amaro.

Una volta, mia figlia ha iniziato a lanciarmi allusioni sul futuro. “È ora di pensare al testamento”, mi disse un giorno. Ho ascoltato in silenzio, con la consapevolezza che stavano cercando di capire se ci fosse qualcosa da guadagnare. La loro indifferenza di tanti anni non era dimenticata, ma ora sembrava essere solo un pretesto per tornare a casa, per assicurarsi una parte del mio patrimonio. Mia nipote, più giovane, ha anche cercato di fare il suo gioco, suggerendo che sarebbe stato più comodo per tutti se fosse venuta a vivere con me insieme a suo marito. Ma dietro queste parole c’era solo un calcolo. Non avevano ancora capito chi fossi realmente, né quanto fossi cambiata.

Così, a 72 anni, ho deciso che era il momento di agire. Non ero più la donna di una volta. Non ero più la madre trascurata e la moglie abbandonata. Avevo preso il controllo della mia vita e, quindi, del mio futuro. Anni fa avevo redatto un testamento chiaro e preciso, in cui avevo deciso di destinare tutto il ricavato dalla vendita del mio appartamento a un fondo per aiutare i bambini malati. Quando mia figlia scoprì questa decisione, la sua reazione fu esplosiva. Mi accusò di essere ingiusta, di privare i miei nipoti del loro futuro. Poi venne mio figlio, con lo stesso atteggiamento, cercando di farmi credere che finalmente mi amasse, che avrebbe voluto prendersi cura di me. Ma ormai sapevo riconoscere quando l’amore era sincero e quando era interessato.

La mia decisione di non lasciare nulla a chi mi aveva dimenticato nei momenti più difficili della mia vita non è stata facile, ma l’ho presa con la consapevolezza che la mia generosità aveva dei limiti. Non potevo accettare che, dopo tutto, tornassero da me solo per interesse.

E ora, guardando indietro, mi chiedo se ho fatto la scelta giusta. Forse avrei dovuto fare di più per loro, ma so che non avrei mai potuto agire diversamente. Lasciare a chi mi ha ignorato, a chi ha scelto di stare al fianco di chi mi ha tradita, non era un’opzione per me. E se avessi ceduto, avrei solo perpetuato l’injustice che mi era stata inflitta.

La mia risposta, ora, è chiara. Quando non si è stati in grado di apprezzare una madre, una persona, come si può aspettarsi di ricevere qualcosa in cambio quando, finalmente, decidi di vivere per te stessa?