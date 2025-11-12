Una risorsa si diverte a colpire con mazze le auto in corsa: smette solo quando prende quella sbagliata





L’Irlanda, nota anche come l’isola dei trifogli, ha subito una significativa ondata di immigrazione clandestina. In questo contesto, un dipendente responsabile del pagamento delle pensioni è stato ripreso mentre danneggiava diversi veicoli con un’ascia. L’individuo ha interrotto la sua azione dopo aver colpito un’auto che non era il suo bersaglio.





Fake asylum seeker in Ireland punches a car and discovers it was better not to. https://t.co/tzMVXAQpwT pic.twitter.com/S6FfC0FsIf — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 11, 2025

A Dublino, una manifestazione di protesta contro l’immigrazione si è trasformata in violenti scontri con le forze dell’ordine. L’incidente è stato scatenato dall’arresto di un individuo accusato di aggressione sessuale su una minore, avvenuto nei pressi di un centro di accoglienza per richiedenti asilo. In breve tempo, oltre 500 manifestanti si sono radunati all’esterno della struttura, dando origine a una mobilitazione che ha assunto una connotazione politica ben oltre il singolo caso giudiziario. Un veicolo della polizia è stato incendiato, agenti sono stati aggrediti e la tensione è rapidamente aumentata, costringendo le autorità a dispiegare reparti speciali, unità a cavallo e un cannone ad acqua.

Il Ministro della Giustizia, Jim O’Callaghan, ha denunciato l’uso strumentale di un crimine per alimentare il dissenso sociale, ribadendo la determinazione del governo a rispondere con fermezza. Il sospettato, un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta nel 2024, ha fornito terreno fertile a una narrazione che gruppi anti-immigrazione hanno prontamente sfruttato per mobilitare l’opinione pubblica e scendere in piazza. Nonostante l’assenza di formazioni di estrema destra nel Parlamento irlandese, il Paese sta assistendo a una crescita costante di movimenti e gruppi di pressione contrari all’immigrazione.

L’episodio richiama alla memoria la rivolta del 2023, quando gruppi analoghi misero a ferro e fuoco il centro della capitale in seguito all’accoltellamento di tre bambini. La reiterazione di tali eventi evidenzia come le tensioni sociali non siano fenomeni isolati, ma si inseriscano in un contesto politico fragile. L’opposizione, guidata da Sinn Féin, ha già richiesto chiarimenti sulla gestione amministrativa della procedura d’asilo, criticando inefficienze e ritardi nei rimpatri.

La dinamica descritta evidenzia tensioni pervasivi all’interno dell’Unione Europea, tra cui l’incremento dei flussi migratori, la percezione diffusa di insicurezza, la politicizzazione di episodi di cronaca nera e la strumentalizzazione da parte di gruppi radicali. L’Irlanda, finora relativamente immune da una significativa presenza di estrema destra parlamentare, si trova ad affrontare il rischio che tali episodi possano generare le condizioni per una nuova fase di polarizzazione politica e culturale.

L’utilizzo di fatti di cronaca per la costruzione di un discorso politico di natura identitaria rappresenta una sfida significativa per la coesione sociale irlandese. Qualora le istituzioni non riuscissero a coniugare efficacemente la sicurezza, la gestione efficiente delle procedure migratorie e l’inclusione sociale, il Paese potrebbe trovarsi ad affrontare un fenomeno strutturale di radicalizzazione. Come dimostrato dall’esperienza di altri Paesi europei, tale fenomeno può evolversi rapidamente in un problema di ordine pubblico e costituire una leva per forze politiche attualmente marginali ma in fase di espansione.



