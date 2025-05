Una volta era chiamata “la ragazza più bella del mondo” — ma aspetta di vedere come appare adesso

Fin dalla nascita, Thylane ha catturato l’attenzione di tutti coloro che l’hanno incontrata. I suoi unici occhi azzurri e i suoi capelli “luminosi” hanno fatto sì che le agenzie di moda “lottassero” per farle firmare un contratto fin da quando era una bambina.





Per alcune donne, entrare nel mondo del modellismo è un duro lavoro, ma per Thylane è arrivato naturalmente. All’età di 10 anni, è già stata definita la bambina più bella del mondo… e per tutti i motivi giusti.

È stata una delle poche fortunate ad avere l’opportunità di essere sulla copertina di Vogue e di altre prestigiose riviste. Tuttavia, per ogni genitore far partecipare i propri figli a servizi fotografici, sfilate di moda e stare costantemente sotto i riflettori può essere davvero difficile. Le persone hanno criticato la sua famiglia, ritenendo che una bambina di 10 anni dovrebbe vivere la propria infanzia, invece di vivere come una trentenne. Nonostante le critiche, l’opinione della sua famiglia non è cambiata.

Thylane si è fatta strada nell’industria, ma poi ha deciso di provare a essere un’attrice. Molti produttori erano già interessati a lavorare con lei e darle un’opportunità. Dopo essere apparsa in un film, Thylane è tornata nell’industria della moda e della bellezza.

La giovane ragazza è ora cresciuta e di recente è stata avvistata a prendere il sole con il suo fidanzato in un paradiso tropicale. Dalle foto, sembra che siano molto innamorati e stiano godendo del loro tempo insieme.