Una zebra in fuga per una settimana nel Tennessee è stata catturata grazie all’intervento di elicotteri e agenti locali, diventando un fenomeno virale

Dopo una settimana di libertà, la zebra Ed è stata finalmente catturata l’8 giugno in un pascolo vicino a Buchanan Estates, nel Tennessee. L’animale, fuggito il 30 maggio da una proprietà privata, ha attirato l’attenzione nazionale e internazionale, diventando protagonista di meme e discussioni online. La cattura è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’aviazione Tango 82, l’Ufficio dello sceriffo della contea di Rutherford, la Tennessee Highway Patrol e la Tennessee Wildlife Resources Agency.





La fuga di Ed ha avuto inizio quando il giovane maschio di zebra è riuscito a scappare da una proprietà privata nella comunità di Christiana, nella contea di Rutherford. Acquistato da un proprietario locale, l’animale sembrava aver deciso di abbandonare la vita in cattività per esplorare il mondo esterno. Durante la sua settimana di libertà, Ed è stato avvistato più volte mentre vagava per le strade e le aree urbane, suscitando curiosità e preoccupazione tra i residenti.

Le autorità locali hanno messo in campo risorse significative per rintracciare la zebra, impiegando gruppi di ricerca professionali e cani addestrati. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la cattura di Ed si è rivelata più complicata del previsto. L’animale ha continuato a sfuggire ai tentativi di recupero fino a quando, l’8 giugno, è stato individuato in un pascolo vicino alla Interstate 24.

Il recupero della zebra ha richiesto un intervento coordinato tra diverse agenzie. Gli operatori dell’aviazione Tango 82 hanno localizzato Ed dall’alto, mentre gli agenti dello sceriffo e le altre autorità hanno garantito la sicurezza dei residenti nelle vicinanze. Una volta tranquillizzata, la zebra è stata trasportata in elicottero fino a un rimorchio per animali situato poco distante.

Il video del recupero, diffuso dall’Ufficio dello sceriffo della contea di Rutherford, è diventato immediatamente virale sui social media. Nelle immagini si vede Ed mentre viene sollevato e trasportato sopra il paesaggio del Tennessee, un’immagine che ha colpito l’immaginazione di molti utenti online.

La vicenda ha anche sollevato interrogativi sull’appropriata gestione degli animali selvatici in cattività. Le zebre, originarie delle regioni orientali e meridionali dell’Africa, sono animali erbivori che si nutrono principalmente di erba, foglie e ramoscelli. La loro caratteristica colorazione a strisce bianche e nere ha da sempre affascinato l’uomo, rendendole una presenza comune in zoo e giardini privati. Tuttavia, come sottolineano molti esperti, si tratta di animali selvatici che non dovrebbero essere tenuti in cattività.

Secondo recenti studi, le strisce delle zebre potrebbero avere una funzione evolutiva per allontanare mosche e tafani. Attualmente esistono tre specie principali di zebra: la zebra di pianura (Equus quagga), la zebra di montagna (Equus zebra) e la zebra di Grévy (Equus grevyi). Nonostante il loro habitat naturale sia lontano dal Tennessee, la presenza di zebre in proprietà private negli Stati Uniti non è rara.