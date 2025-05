Unghie che si spezzano o si sfaldano? Ecco cosa il tuo corpo sta cercando di dirti

Le unghie sane e forti sono spesso date per scontate, eppure il loro stato può rivelare molto sul nostro benessere generale. Quando si spezzano frequentemente, si sfaldano o mostrano sintomi insoliti, potrebbero lanciare segnali importanti relativi a carenze nutrizionali o problematiche di salute sottostanti. Riconoscere tempestivamente questi segnali non solo può migliorare l’aspetto estetico delle unghie, ma anche indicare necessità del corpo che, se affrontate per tempo, possono favorire una migliore salute complessiva e prevenire complicazioni.





In questa panoramica sulla salute delle unghie, analizzeremo le principali cause che possono renderle deboli o fragili e ciò che il corpo cerca di comunicare attraverso tali cambiamenti. Dall’alimentazione agli agenti esterni, fino a condizioni mediche più serie, comprendere queste cause consente di adottare scelte consapevoli in tema di stile di vita, nutrizione e, se necessario, di rivolgersi a un professionista. Questa guida completa mira a fornire le conoscenze utili per prendersi cura non solo delle unghie, ma anche della propria salute generale.

Carenze nutrizionali

Carenza di Biotina

La biotina, una vitamina del gruppo B, è essenziale per la salute di capelli, pelle e unghie. Una sua carenza può rendere le unghie fragili e inclini alla rottura. Tra gli alimenti ricchi di biotina troviamo: uova, mandorle, cavolfiore, formaggi, funghi, patate dolci e spinaci.

Carenza di Ferro

Il ferro è fondamentale per la produzione di emoglobina, che trasporta ossigeno alle cellule, incluse quelle che favoriscono la crescita delle unghie. Una carenza può causare unghie deboli o dalla forma anomala. È consigliato aumentare il consumo di alimenti come spinaci, carne rossa, lenticchie e cereali fortificati.

Insufficiente apporto proteico

Le unghie sono costituite principalmente da cheratina, una proteina. Una dieta povera di proteine può compromettere la struttura delle unghie, rendendole fragili. Per incrementare l’apporto proteico, è utile includere carni magre, pollame, pesce, legumi e latticini.

Problemi di idratazione

La disidratazione può compromettere l’elasticità delle unghie, rendendole secche e soggette a rotture. Bere acqua in abbondanza durante la giornata aiuta a mantenere le unghie forti e flessibili.

Fattori ambientali

Esposizione a sostanze chimiche

Il contatto frequente con detergenti aggressivi, solventi per unghie o prodotti per la pulizia può indebolire le unghie. È consigliabile indossare guanti durante le pulizie e preferire solventi senza acetone.

Condizioni climatiche

Il freddo intenso o l’aria secca possono disidratare le unghie. Usare una buona crema idratante e indossare guanti durante l’inverno può aiutare a proteggerle.

Condizioni di salute

Malattie della tiroide

Sia l’ipotiroidismo che l’ipertiroidismo possono provocare fragilità ungueale. Un semplice esame del sangue può diagnosticare eventuali disfunzioni e consentire un trattamento mirato.

Psoriasi

Questa patologia cutanea può estendersi alle unghie, causando depressioni, crescita anomala e sfaldamento. Trattare la psoriasi di base può migliorare anche la salute delle unghie.

Infezioni fungine

Le micosi ungueali danneggiano la lamina e il letto ungueale, rendendo le unghie fragili e soggette a rotture. I trattamenti antifungini si rivelano spesso efficaci.

Traumi fisici

Utilizzare le unghie come strumenti (per aprire, graffiare, ecc.) può provocare danni immediati e a lungo termine. Tenerle corte e usarle con attenzione aiuta a preservarle.

Invecchiamento

Con l’avanzare dell’età, le unghie tendono a diventare più secche e friabili. Integrare la dieta con acidi grassi omega-3 e utilizzare regolarmente prodotti idratanti può contrastare questi effetti.

Le unghie sono un vero e proprio specchio della salute. Prendersi cura della loro condizione significa anche prestare attenzione al benessere generale. Affrontare le carenze nutrizionali, proteggere le unghie da agenti esterni, mantenersi idratati e intervenire su eventuali patologie può portare miglioramenti visibili e, soprattutto, benefici per l’intero organismo. Se i problemi persistono, è consigliabile rivolgersi a un medico o a un dermatologo per approfondire la causa e adottare le soluzioni più adatte.