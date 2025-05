Un’operatrice della mensa scolastica aveva rapporti sessuali con uno studente in uno stanzino: “Si sciacquava le mani e poi tornava al suo lavoro”

Un’inchiesta ha scosso la East Central High School di San Antonio, in Texas, dove un’addetta alla mensa è stata accusata di aver intrattenuto una relazione inappropriata con uno studente. La vicenda è emersa dopo una segnalazione che ha portato la polizia a cogliere la donna sul fatto.





Jenna Woodworth, 30 anni, impiegata nel dipartimento di nutrizione della scuola dal 2011, è stata arrestata giovedì scorso con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con uno studente dell’ultimo anno. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli incontri sarebbero avvenuti in diverse occasioni all’interno dello sgabuzzino del refettorio, anche durante l’orario lavorativo.

Le autorità non hanno specificato come siano venute a conoscenza del presunto crimine, ma l’arresto è avvenuto mercoledì mattina, quando la donna è stata sorpresa in flagranza di reato. Interrogato dagli investigatori, lo studente ha raccontato che quella mattina la Woodworth lo avrebbe prelevato nel campus utilizzando un veicolo del distretto scolastico. Successivamente, lo avrebbe fatto entrare attraverso un ingresso riservato al personale per poi avere un rapporto sessuale nello stanzino.

Dopo l’incontro, la donna avrebbe ripreso le sue normali mansioni, come se nulla fosse accaduto. Lo studente ha inoltre riferito che situazioni simili si sarebbero verificate più volte, inclusa la giornata precedente all’arresto. Durante l’interrogatorio, il ragazzo ha dichiarato: “Lei si arrabbiava con me se non le parlavo o non la salutavo quando ero vicino.”

Sebbene nessuno all’interno della scuola sembrasse essersi accorto di quanto stesse accadendo, gli investigatori hanno scoperto che la Woodworth conservava una fotografia dell’adolescente nel proprio armadietto da lavoro. L’età esatta dello studente non è stata resa nota, ma in Texas l’età del consenso è fissata a 17 anni. Tuttavia, è illegale per insegnanti o membri del personale scolastico avere rapporti sessuali con studenti minorenni, anche se consenzienti.

La Woodworth, che lavorava presso la scuola da oltre un decennio, conosceva da tempo lo studente coinvolto. Dopo l’arresto, l’amministrazione scolastica ha immediatamente proceduto al licenziamento della donna. In una dichiarazione ufficiale, la scuola ha sottolineato: “Qualsiasi rapporto inappropriato tra un membro dello staff e uno studente viola la fiducia riposta nei nostri dipendenti ed è del tutto inaccettabile.”

Il caso ha suscitato grande scalpore nella comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla necessità di garantire ambienti scolastici sicuri per tutti gli studenti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente i dettagli della vicenda e determinare eventuali responsabilità aggiuntive.