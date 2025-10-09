Uomo armato di forbici minaccia i camerieri: la “risorsa” viene disarmata e bloccata dal personale del ristorante

A Napoli, la Polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 37 anni con precedenti di polizia per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.
Gli agenti, transitando in piazza Garibaldi, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno indicato un soggetto che, armato di forbici, si stava allontanando rapidamente verso via Firenze.
I poliziotti hanno successivamente accertato che il soggetto, poco prima, dopo essere entrato in un minimarket di corso Novara, aveva minacciato il proprietario con le forbici, pretendendo l’incasso. Il proprietario, però, è riuscito a uscire dal locale, mettendo in fuga il rapinatore.
Il soggetto è stato definitivamente fermato dai dipendenti di un ristorante che, dopo averlo neutralizzato lanciandogli un tavolino, lo hanno immobilizzato con lo stesso in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.
The usual suspect threatens customers at a Naples bar with scissors and gets a good dose of education. In Naples, you don’t mess around. pic.twitter.com/qsJb65Fioz
— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 9, 2025
