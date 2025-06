Uomo di 44 anni scompare da casa all’alba e viene trovato morto a Pieve di Cadore. Le cause del decesso restano sconosciute, indagini in corso

Un tragico evento ha scosso la comunità di Pieve di Cadore, dove il 44enne Igor Turkan è stato trovato senza vita dopo essere scomparso nelle prime ore del mattino. L’uomo era uscito dalla sua abitazione poco prima dell’alba senza portare con sé il cellulare, lasciando preoccupati la moglie e la figlia, che hanno immediatamente dato l’allarme.





La macchina delle ricerche si è attivata rapidamente, coinvolgendo il Soccorso Alpino di Pieve di Cadore, squadre delle stazioni limitrofe e la Guardia di Finanza, che ha utilizzato unità cinofile e droni per setacciare l’area. I vigili del fuoco hanno perlustrato le zone circostanti e i comuni vicini, cercando di localizzare Turkan, che al momento della scomparsa indossava pantaloncini corti neri con fasce bianche e una maglietta azzurra.

Nonostante l’impegno delle squadre di ricerca, le operazioni sono durate diverse ore prima di giungere al tragico ritrovamento del corpo dell’uomo. Le autorità stanno ora lavorando per determinare le cause del decesso e ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte. Al momento, non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla dinamica dell’accaduto.

Igor Turkan, dipendente di una ditta locale, viveva con la moglie e la figlia. La sua scomparsa ha mobilitato l’intera comunità, che si è unita agli sforzi delle autorità per cercare di localizzarlo. Nel corso delle ricerche, i familiari avevano diffuso un appello, invitando chiunque avesse informazioni utili a contattare le forze dell’ordine.

Le operazioni via terra e con l’elicottero hanno inizialmente dato esito negativo, aumentando l’ansia dei familiari e della comunità locale. Solo in un secondo momento, grazie al lavoro congiunto delle squadre di soccorso, è stato possibile individuare il corpo senza vita di Turkan.

La vicenda ha lasciato sgomenti gli abitanti di Pieve di Cadore, che si erano attivati per supportare le ricerche con ogni mezzo possibile. La perdita di Igor Turkan rappresenta un duro colpo per la sua famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano.

Le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto. Le autorità stanno valutando ogni elemento utile a comprendere le circostanze della morte del 44enne, mentre si attende l’esito degli accertamenti medici per stabilire con precisione le cause del decesso.

In casi simili, la tempestività delle operazioni di ricerca è fondamentale, ma purtroppo in questa occasione non è stato possibile evitare il tragico epilogo. La comunità rimane vicina alla famiglia di Igor Turkan, esprimendo cordoglio per la perdita subita.