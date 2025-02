Uomo di 47 anni trovato morto sui binari di una ferrovia nel Milanese

Due giorni fa, un tragico evento ha scosso la comunità di Rho, un comune situato a pochi chilometri da Milano. Sui binari della linea ferroviaria Torino – Milano, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo, successivamente identificato come Simone Ruzza, un libero professionista di 47 anni. La segnalazione del ritrovamento è giunta alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) intorno alle 11:30 di giovedì 20 febbraio.





Immediatamente, la centrale ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza del 118. Anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono stati allertati e sono giunti rapidamente in stazione per recuperare il cadavere. Purtroppo, i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le prime indagini hanno rivelato alcuni dettagli sulla sua ultima giornata. Secondo le ricostruzioni preliminari, Simone Ruzza sarebbe salito a bordo di un treno a Torino giovedì sera, con l’intenzione di prendere una coincidenza a Santhià per proseguire verso Biella. Tuttavia, sembra che l’uomo non sia sceso alla stazione di Santhià e abbia proseguito il suo viaggio. Solo alcune ore dopo, il suo corpo è stato rinvenuto nei pressi della stazione di Rho, nei pressi dei binari della linea per Varese.

Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Gli inquirenti, al momento, tendono a escludere l’ipotesi del suicidio. Una delle possibilità che stanno considerando è che Ruzza, forse addormentatosi durante il viaggio, possa essere sceso a Rho e, smarritosi, sia stato colpito da un convoglio in transito.

Le autorità stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nelle stazioni e nei treni per ricostruire il percorso dell’uomo e capire come sia potuto accadere un simile incidente. La situazione ha destato preoccupazione tra i pendolari e gli abitanti della zona, che si chiedono come sia possibile che un episodio del genere possa verificarsi su una linea ferroviaria così frequentata.

Inoltre, le forze dell’ordine stanno contattando i familiari di Simone Ruzza per informarli della tragica notizia e per raccogliere eventuali informazioni che possano aiutare a chiarire i dettagli del suo ultimo viaggio. La comunità di Rho è scossa dalla notizia, e molti si chiedono se ci siano misure di sicurezza che possano essere adottate per prevenire incidenti simili in futuro.

La morte di Ruzza ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle ferrovie e sulla necessità di migliorare i protocolli di emergenza in caso di incidenti. I pendolari sono sempre più preoccupati per la loro sicurezza, soprattutto in un periodo in cui il numero di viaggiatori è aumentato notevolmente.

Le indagini proseguono, e gli inquirenti sono determinati a fare luce su questo drammatico evento. Sarà fondamentale stabilire se ci siano state negligenze da parte delle autorità ferroviarie o se si tratti di un tragico incidente isolato. Nel frattempo, la comunità di Rho si unisce nel cordoglio per la perdita di Simone Ruzza, un uomo che, come tanti altri, utilizzava quotidianamente il treno per spostarsi e che ora rappresenta una triste testimonianza delle insidie che possono nascondere i viaggi quotidiani.