Uomo diventa papà single di quattro gemelli dopo che la moglie muore durante il parto

È difficile descrivere le emozioni che proviamo la prima volta che scopriamo di stare per diventare genitori. Che si tratti di future mamme o papà, poco importa: la maggior parte di noi è semplicemente felicissima di sapere che sta per avere un bambino.





Naturalmente, i nostri primi pensieri sono pieni di speranza. Forse immaginiamo come sarà il nostro piccolo, o fantastichiamo sulle cose che gli insegneremo e le esperienze che condivideremo. Molti di noi si chiedono come sarà tenerlo finalmente tra le braccia.

Purtroppo, però, non tutte le gravidanze finiscono con la felicità che ci aspettiamo fin da bambini. Carlos Morales, di Phoenix, in Arizona, conosce fin troppo bene questa tragica verità, e la sua storia è un perfetto esempio di quanto la vita possa essere dolceamara…

A quanto pare, Carlos ed Erica Morales erano una coppia perfetta.

Si conobbero per la prima volta nel 2006 in una discoteca di Scottsdale, in Arizona. Nonostante la barriera linguistica – Carlos non parlava inglese ed Erica non parlava spagnolo – tra loro scattò un’immediata attrazione.

Secondo alcune fonti, quella sera ballarono per ore. Alla chiusura del locale, Carlos scrisse il proprio numero su un pezzo di carta e lo diede a Erica, sperando che lo avrebbe contattato.

Erica perse quel foglietto con il numero, e quello sarebbe potuto essere l’addio definitivo. Ma il destino aveva altri piani.

I due si incontrarono di nuovo tramite amici in comune e, ben presto, si resero conto che i loro sentimenti erano reali.

Per amore, Carlos imparò l’inglese per poter comunicare con Erica, e lei, a sua volta, imparò lo spagnolo.

Si sposarono a Las Vegas nel 2007 e iniziarono a cercare di formare una famiglia.

“Guardate queste meraviglie. Anche quando urlano a squarciagola, vorrei solo riempirli di baci.”

— Pubblicato da Denver7, 17 marzo 2015

Il loro primo tentativo si concluse tragicamente con un aborto spontaneo. Ma grazie alla fecondazione assistita, Erica rimase di nuovo incinta, e stavolta li attendeva una vera sorpresa.

Alla prima ecografia, i medici rivelarono che Erica non portava in grembo un solo bambino, bensì quattro!

Con il passare dei mesi, Carlos ed Erica si prepararono a diventare genitori di quattro gemelli. La gravidanza fu molto faticosa per Erica, così Carlos si prese cura di lei, occupandosi anche delle faccende domestiche come cucinare e pulire.

Il 12 gennaio 2015, Erica fu ricoverata in ospedale per ipertensione. Prima che Carlos potesse raggiungerla, lei gli scrisse un messaggio: i medici volevano far nascere subito i bambini, a causa delle contrazioni continue.

Pubblicato da ABC15 Arizona, 1 marzo 2015

Quando Carlos arrivò, scattarono insieme delle foto e registrarono dei video per ricordare quel momento. Prima che Erica entrasse in sala parto, lui la baciò sulla fronte e le disse:

“Facciamo nascere questi bambini.”

Non poteva immaginare che quella giornata avrebbe cambiato la sua vita in modi così drammatici.

I quattro gemelli – tre femmine e un maschio – nacquero con parto cesareo.

“Eravamo così entusiasti di iniziare la nostra famiglia,” ha raccontato Carlos a Yahoo. “E poi tutto è crollato.”

— Pubblicato da 93.9 WKYS, 20 marzo 2015

In un crudele scherzo del destino, subito dopo il parto, Erica entrò in shock ipovolemico, una grave condizione dovuta alla perdita massiva di sangue e liquidi.

Carlos era seduto accanto al letto di Erica quando iniziarono a suonare gli allarmi e le infermiere corsero nella stanza. I medici gli chiesero di uscire mentre cercavano di stabilizzarla. Un’ora dopo, un dottore uscì dalla sala per dargli la notizia: Erica era morta.

Carlos ha ricordato quel momento:

“Com’è potuto accadere? Stava bene, e poi non lo era più. Era viva e, in un attimo, non c’era più. Sono passato dal vivere il giorno più bello della mia vita al giorno dopo vivere il peggiore. I miei quattro bambini sono venuti al mondo e mia moglie se n’è andata.”

Ricordando una conversazione avuta con sua moglie prima del parto, Carlos diede ai gemelli i nomi di Carlos Jr., Paisley, Tracey, e alla terza bambina il nome più speciale: Erica.

Il papà in lutto poté portare a casa due dei suoi bambini il 16 gennaio 2015. Gli altri due lo raggiunsero l’11 marzo.

Nonostante il dolore e la perdita immensa, Carlos sapeva di dover essere forte per i suoi figli. Partecipò a corsi per neogenitori, imparando a fare il bagnetto, nutrirli, gestire i loro ritmi di sonno e persino a praticare il primo soccorso e la rianimazione.

Alla fine, la madre di Erica, Sondra Bridges, si trasferì a casa di Carlos per aiutarlo a crescere i nipotini.