Uomo russo scompare dopo la nascita di un bambino dalla pelle scura

In una famiglia russa nasce un bambino dalla pelle scura: convinto che la moglie lo avesse tradito con uno straniero, il marito fa le valigie e sparisce.





Quando Marina Jurjeva diede alla luce un figlio, suo marito Igor rimase sconvolto. Il neonato, che avrebbe dovuto essere il nuovo membro della loro famiglia slava, aveva la pelle scura, come se fosse appena giunto dalle coste dell’Africa.

«Com’è possibile?» si chiese Igor. Lo stupore si trasformò presto in sospetto, e il sospetto in rabbia. Convinto che la moglie lo avesse tradito con un uomo “esotico”, fece le valigie e abbandonò la casa.

Marina, che giurava la propria innocenza, si trovò intrappolata in un incubo. I medici si limitarono ad alzare le spalle, ipotizzando che si trattasse di una strana combinazione genetica. Ma come poteva essere, se in nessuna delle due famiglie vi era mai stato un simile caso?

Ben presto, iniziarono a circolare voci su un uomo africano presente nella cittadina. Fabien, un tecnologo chimico francese, assunto con contratto presso una fabbrica locale, divenne il bersaglio delle dicerie. I vicini lo indicarono con insistenza, e Igor, accecato dalla rabbia, decise di affrontarlo. Indossò il giubbotto di pelle, afferrò una spranga e, accendendo il motore della sua moto, si lanciò alla ricerca del presunto “distruttore della famiglia”.

Proprio quel giorno, Marina fu vittima di una tragedia. Rientrando a casa con il bambino, fu aggredita da uno sconosciuto che la spinse giù per le scale, per poi dileguarsi. Alcuni passanti la trovarono ferita, mentre il piccolo fu rinvenuto nel passeggino, all’ingresso del palazzo. Venne subito chiamata un’ambulanza e la polizia avviò le indagini per individuare il colpevole.

I testimoni indicarono un motociclista. Nel frattempo, Igor stava già affrontando Fabien, pretendendo da lui una confessione su un presunto tradimento. Fu proprio in quel momento che la polizia intervenne, arrestando il marito geloso, sospettato non solo di aver aggredito lo straniero, ma anche la moglie.

Il mattino seguente, una donna influente—Natalya Rudinskaya, alto dirigente del comitato regionale del Partito Comunista—si presentò in commissariato per fornire un alibi a Igor, dichiarando che in quel momento stava eseguendo ordini da lei impartiti. Ma perché la donna era così determinata a difendere il proprio autista? La domanda rimase senza risposta.

Igor e Marina decisero di fare luce sulla vicenda sottoponendosi a un test del DNA. I risultati furono sconvolgenti: il bambino non era figlio biologico di nessuno dei due. Tutto faceva pensare a uno scambio avvenuto in ospedale.

Nel pieno degli eventi misteriosi, la dottoressa Evgenia Baryšnikova, che aveva assistito al parto, morì investita da un’automobile. Poco dopo, il corpo dell’ostetrica Irina Soničeva fu ritrovato all’interno della struttura sanitaria. I colleghi parlavano di un “tirocinante” comparso improvvisamente la notte precedente l’aggressione.

Le indagini condotte dalla polizia portarono all’identificazione del misterioso tirocinante: si trattava di Fëdor Šapoval, un recidivo con un lungo passato criminale.

Era stato assoldato per eliminare i testimoni e insabbiare lo scambio del neonato. Durante l’interrogatorio, Šapoval fece il nome del suo mandante: Natalya Rudinskaya.

Si scoprì così che Natalya Rudinskaya era segretamente innamorata di Igor. Aveva ideato un piano per distruggere il suo matrimonio, sperando di avere così una possibilità con lui.

Corrompendo il personale dell’ospedale, aveva orchestrato lo scambio dei neonati. Inserendo un bambino dalla pelle scura nella famiglia di Igor, sperava che lui rompesse i rapporti con Marina. Tuttavia, gli eventi sfuggirono di mano e Natalya cominciò a eliminare chiunque potesse smascherarla.

Il tribunale emise le sue sentenze: Natalya Rudinskaya fu condannata a sette anni di carcere, mentre Šapoval ricevette la pena più severa. I coniugi Jurjev recuperarono il loro vero figlio.

Il bambino dalla pelle scura fu adottato dal suo padre biologico: Fabien, il chimico francese.

Si venne a sapere che la madre del bambino era una donna del posto, la quale, temendo la condanna sociale, aveva deciso di abbandonare il figlio e nascondere la propria maternità.

La vicenda dei Jurjev dimostra come l’amore e la fiducia reciproca possano superare ogni prova. Nonostante il male, le menzogne e i pericoli, rimasero uniti.

E quel bambino, coinvolto suo malgrado in questo dramma, trovò infine la sua famiglia e una nuova vita in Francia.

Tutto sarebbe potuto finire in tragedia, ma grazie alla determinazione e al coraggio, la verità venne a galla e la giustizia trionfò.