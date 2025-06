uto si schianta contro il casello e lo distrugge: “Colpo di sonno” la causa

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno presso il casello di Spresiano, situato lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, nel tratto della provincia di Treviso. Una Fiat Punto, con a bordo tre giovani, è finita contro la barriera del pedaggio a causa di un probabile colpo di sonno del conducente, causando gravi danni alla struttura. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.





L’impatto è avvenuto intorno alle due del mattino, quando l’auto, viaggiando a elevata velocità, ha colpito dapprima la sbarra del casello e successivamente una delle casse automatiche, distruggendola completamente. La vettura si è fermata di traverso sulla carreggiata dopo una carambola contro le protezioni laterali. Nonostante la violenza dello schianto, i tre occupanti del veicolo, incluso il conducente di 25 anni, sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo riportando solo ferite lievi.

La scena che si è presentata ai soccorritori intervenuti è stata impressionante: la parte anteriore della vettura era completamente distrutta, e anche il retro del mezzo mostrava evidenti danni dovuti all’urto. La barriera del casello ha subito danni significativi, con la cassa automatica e le strutture circostanti letteralmente divelte.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia stradale, il conducente non avrebbe rallentato in prossimità del casello, probabilmente a causa di un improvviso colpo di sonno. L’assenza di altre vetture ferme al pedaggio al momento dell’incidente ha evitato conseguenze ben più gravi. La corsia interessata è stata chiusa per l’intera giornata di domenica per consentire le operazioni di riparazione e messa in sicurezza della zona.

Il tratto interessato si trova nei pressi dell’innesto tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l’autostrada A27, un punto particolarmente trafficato soprattutto nei fine settimana. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, ma non sono stati segnalati ulteriori problemi per gli automobilisti.

Le indagini sono ancora in corso per determinare con esattezza le dinamiche dell’accaduto. Tuttavia, quanto emerso finora punta a una perdita momentanea di controllo da parte del conducente dovuta alla stanchezza. Gli esperti raccomandano sempre di evitare di mettersi alla guida in condizioni di affaticamento per prevenire episodi simili.