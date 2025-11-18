“Vai a giocare più in là”: Grazia al Grande Fratello incontra la fidanzata di Mattia, ricorda De Lellis





Durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre, non sono mancati i colpi di scena. Al centro della discussione si trova l’amicizia intensa tra Grazia e Mattia, il quale è stato recentemente lasciato via social dalla sua ragazza, Carlotta. Quest’ultima, per chiarire la sua posizione, è entrata nella casa del GF, creando un’atmosfera carica di tensione e aspettative.





L’amicizia tra Grazia e Mattia è emersa con chiarezza in una clip che ha mostrato l’interesse di Grazia nei confronti di Mattia. Quest’ultimo ha confermato i suoi sentimenti durante una conversazione con Simona Ventura, affermando: “Simona, non te lo so spiegare a parole, non lo so, è una cosa a pelle, il carattere, il modo di fare, è una cosa mentale. Però io sono stata nel mio per quanto ho potuto, anche perché non è affare mio.”

Mattia, d’altra parte, ha rivelato il suo stato d’animo dopo la rottura con Carlotta. Ha dichiarato: “Quando sono stato lasciato in questo modo, ho aspettato 10-12 giorni, sono stato lasciato appeso a un filo. Abbiamo avuto una discussione con Carlotta prima di entrare, essere lasciato così mi ha fatto male. Mi sono preso due giorni di riflessione, sono stato male. Quando ho raggiunto un po’ di serenità mentale, ho detto ‘ho fatto un errore’. Essere lasciati dalla persona che ami ti fa sentire abbandonato.”

In un momento di grande rivelazione, Mattia scopre che Carlotta non aveva realmente intenzione di lasciarlo. Esprimendo le sue emozioni, dice: “Io ci tengo a questa persona, io la amo, sto anche tremando alla cosa, spero davvero che sia così.” Nel frattempo, apprende che Grazia era a conoscenza di questo chiarimento, ma ha scelto di non rivelarglielo per consentirgli di guadagnare l’immunità, come richiesto dal GF. Grazia cerca di spiegarsi, affermando: “Se fosse stata una cosa brutta te l’avrei detta subito, invece ho aspettato fino a lunedì, ma almeno gli do l’immunità. Mi dispiace se ho fatto una scelta sbagliata.”

Mentre il confronto prosegue, Grazia si ritrova da sola in salone a leggere una frase di Carlotta: “Che donna è quella deve screditarne un’altra per arrivare all’obiettivo.” A questa affermazione, Grazia risponde in modo deciso: “Io non ho screditato proprio nessuno, non so chi è, non la conosco e non mi interessa. Ho cercato di far ragionare lui nei confronti di lei. Se io volessi arrivare a un obiettivo sopra Mattia, non mi sono mai nascosta dietro un dito, lui lo sa, mi vuole bene, ne è consapevole. Potevo nascondere il mio interesse e passare dal retro.”

L’atmosfera si intensifica ulteriormente con l’arrivo di Carlotta nella casa. Quest’ultima chiarisce le sue intenzioni, dicendo: “Io non sono venuta qua per discutere: la prima è che la scelta che hai fatto per l’immunità l’hai fatto per te stessa, hai messo il gioco prima dei sentimenti. La seconda cosa che ti chiedo è di non fare il mio nome, perché io non ti conosco e non mi conosci, devi portarmi rispetto come donna.”

Grazia risponde con fermezza: “Per quanto riguarda la busta, non è stato per me, non sono di così poca sostanza, non ho bisogno di una busta a Mattia per far sì che… Ti chiedo scusa se ho fatto il tuo nome e ti ha dato fastidio, abbiamo parlato della vostra relazione, ma io per lui sono un’amica.”



