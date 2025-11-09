Valentina Persia parla del fratello Vincenzo: “Quel cromosoma in più li rende speciali”





Valentina Persia, comica e attrice, è stata ospite del programma Verissimo, dove ha avuto l’opportunità di ripercorrere i momenti salienti della sua carriera e della sua vita personale. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, Persia ha rivelato le gioie e i dolori che hanno segnato il suo cammino, tra cui la prematura scomparsa del marito, avvenuta quando lui aveva solo 42 anni. Questo evento ha avuto un impatto profondo sulla sua vita, ma Persia ha trovato la forza di andare avanti, dedicandosi alla sua famiglia e al suo lavoro.





Attualmente, Valentina Persia vive da sola con i suoi figli, affermando di essere molto ansiosa riguardo alla loro crescita. Nonostante l’assenza di un compagno, ha dichiarato: “Sono sola, non ho chiuso le porte, ma sto bene e ho il mio lavoro, magari il lavoro arriverà prima o poi”. La sua priorità è educare i figli a diventare persone gentili e rispettose, un compito che affronta con serietà e dedizione.

Nel corso dell’intervista, Persia ha condiviso ricordi affettuosi del marito, descrivendolo come “l’amore” della sua vita. Ha ricordato le prime emozioni che ha provato con lui, affermando: “Le prime farfalle nello stomaco che non fossero legate a un mal di pancia le ho avute con lui e ho capito cosa fossero”. La sua memoria è intrisa di affetto e gratitudine, e ha rivelato che il marito le diceva sempre di continuare a far ridere le persone. “So che una parte di me continua a fare questo lavoro proprio per quelle parole”, ha aggiunto, sottolineando il legame duraturo che ha con lui.

Un momento particolarmente commovente dell’intervista è stato quando è stato mostrato un video del fratello di Valentina, Vincenzo, che è affetto dalla sindrome di Down. Le parole di affetto e stima espresse da Vincenzo hanno toccato profondamente Persia, che non ha potuto trattenere le lacrime. “Per me Valentina è tutto, la stima che io ho per lei è infinita. Con lei ho un bel rapporto e le voglio più che bene. Mi piacerebbe fare uno spettacolo con lei”, ha dichiarato Vincenzo, esprimendo il suo desiderio di condividere il palcoscenico con la sorella.

Valentina Persia ha risposto con emozione alle parole del fratello, riconoscendo la bellezza e la forza che si trovano nelle persone con disabilità. Ha affermato: “Sono essere superiori, quel cromosoma in più è davvero qualcosa in più, di bello”. La sua riflessione sulla vita di Vincenzo è stata accompagnata da un ricordo della difficile esperienza che la loro madre ha affrontato durante la gravidanza. “Mia madre lo ha partorito a 38 anni ed ha avuto complicazioni grosse, ha rischiato la vita. Nessuno le aveva detto che Vincenzo era così e quando lo ha visto ha chiesto di portarlo via. Ma oggi per lei è tutto”, ha raccontato Persia, evidenziando l’evoluzione del loro rapporto familiare.

In un momento di grande sensibilità, Valentina ha voluto rivolgere un messaggio alle madri che si trovano ad affrontare situazioni simili. “A tutte le mamme dico che lo scoramento iniziale lo posso capire, ma le invito a riempirli di emozioni, stimolarli”, ha esortato, sottolineando l’importanza di dare amore e supporto ai propri figli. La sua esperienza personale e professionale le ha permesso di affrontare la vita con una nuova prospettiva, e il suo desiderio di aiutare gli altri è evidente.

La testimonianza di Valentina Persia a Verissimo non solo mette in luce le sfide che ha affrontato, ma anche la sua resilienza e il suo impegno nel mantenere viva la memoria del marito e nel sostenere il fratello. La sua storia è un esempio di come l’amore e la determinazione possano superare le avversità, e il suo messaggio di speranza e positività è un invito a tutti a trovare la forza nelle proprie esperienze.



