Valeria Fabrizi discute per un ombrellone in spiaggia, la figlia: “Agredita verbalmente, mia madre ha avuto un malore”.





Valeria Fabrizi e sua figlia Giorgia Giacobetti sono state protagoniste di una vivace discussione presso la spiaggia di Liscia di Vacca, nella zona di Porto Cervo. L’attrice di “Che Dio ci Aiuti” e la figlia hanno avuto uno scambio accesso con il direttore della struttura, a seguito della richiesta di un posto nello stabilimento balneare che è stata loro negata. La situazione si è fatta così tesa che l’interpretante di Suor Costanza nella famosa fiction si è sentita male. Ecco i dettagli dell’accaduto.





Il 7 agosto, Fabrizi e Giacobetti si sono recate a Liscia di Vacca, in Costa Smeralda (Sardegna). Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, le due hanno recentemente acquistato un appartamento nel residence Gli Oleandri, situato vicino alla spiaggia. “Siamo sempre state in grado di accedere alla spiaggia e allo stabilimento senza problemi, previo il pagamento di una quota non propriamente economica”, ha dichiarato Giacobetti. Quest’anno, però, le modalità di accesso sono mutate, scatenando una vivace discussione.

Per l’estate 2025, la struttura ha introdotto un sistema di assegnazione delle postazioni balneari tramite estrazione: chi desidera trascorrere una giornata in spiaggia deve presentarsi la sera precedente con un numero, e solo se estratto potrà usufruire di un ombrellone il giorno dopo. Fabrizi e Giacobetti, rimaste senza sdraio, hanno iniziato a discutere animatamente con il gestore della struttura. La lite è degenerata così tanto che alla Fabrizi sono state offerte “cinque o sei gocce di Lexotan” per tranquillizzarla.

“Mia madre Valeria Fabrizi si è sentita male”, ha riferito la figlia. “Ciò che è accaduto ci ha molto dispiaciuto, sia per la questione in sé che per i modi in cui è avvenuto”, ha commentato Giacobetti. La discussione sarebbe escalata quando le due donne hanno minacciato di “far sapere tutto ai giornali”, ottenendo come risposta dal rappresentante dell’hotel di “infilarcisi il giornale in quel posto”. “Sono stata verbalmente aggredita davanti a tutti e mia madre, poco distante, si è sentita male”, ha aggiunto Giacobetti. “È stato scioccante, in 88 anni non era mai successo niente del genere”, ha spiegato Fabrizi. Il direttore della struttura, tuttavia, nega la versione dei fatti e afferma di aver semplicemente comunicato che il posto era già stato assegnato.



