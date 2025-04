Valeria Marini attacca le soubrette di Ne vedremo delle belle: “Siete solo un covo di vipere, piene d’invidia”

Ieri sera, su Rai 1, è andata in onda la finale di Ne vedremo delle belle, il programma condotto da Carlo Conti, che si è concluso con l’anticipata vittoria di Lorenza Mario. Prima dell’annuncio della vincitrice, le concorrenti si sono esibite in una serie di performance, offrendo al pubblico uno sguardo anche dietro le quinte del programma, dove si sono verificati momenti di tensione e conflitto.





In particolare, un filmato ha rivelato un acceso battibecco tra Valeria Marini e alcune delle sue colleghe showgirl. Durante la puntata finale, è stato mostrato un estratto in cui Marini ha reagito con veemenza alle critiche ricevute per la sua presunta assenza alle prove e per la mancanza di rispetto nei confronti del gruppo. Patrizia Pellegrino ha commentato: “Lei è triste per la mamma, ma per carità, noi abbiamo problemi triplicati. È cattiveria.” Anche Angela Melillo ha espresso il suo disappunto, sottolineando: “Lei è fatta così che cosa? Quando viene in ritardo noi siamo contente? È una mancanza di rispetto.”

Mentre le showgirl discutevano animatamente, Valeria Marini è entrata in sala, e Melillo le ha detto: “Menomale, parlavamo di una cosa che se ci sei è meglio.” A quel punto, Marini ha sbottato: “Cosa hai da dire su di me? Qui è tutta un’accusa, tutta un’aggressione. Falla finita. Io vi rispetto, siete voi che non rispettate me. Che te ne frega a te se non faccio le prove e mi sento male? Se non vengo è perché ho dei gravi problemi.” Durante questo confronto, Marini ha accusato Angela di essere “una vipera”, chiedendo: “Perché devo essere giudicata da te? Questo è un programma o è un pungiball contro di me? Falla finita di dire stupidaggini.”

Dopo lo scontro, Valeria Marini ha avuto un momento di sfogo davanti alle telecamere, dichiarando: “Sono stata trattata male, molti hanno parlato di bullismo.” Rivolgendosi nuovamente alle sue colleghe, ha affermato: “Io non la conosco la cattiveria, ma la sto subendo da voi. Erano tutte cattiverie su di me. C’è aria di invidia fastidiosa. Non ho bisogno di mettermi davanti a nessuno. Se tolgo spazio agli altri, è una cosa naturale. Mi dispiace ma la posizione della vera primadonna è sempre centrale.”

In un’altra clip, Marini ha descritto le sue colleghe come un “covo di vipere”, sperando che il loro giudizio fosse più obiettivo. Ha concluso dicendo: “Uscite male voi. Io ne esco bene, perché mi avete messo sulla brace.”

La finale di Ne vedremo delle belle ha messo in luce non solo il talento delle concorrenti, ma anche le dinamiche complesse che possono svilupparsi all’interno di un gruppo. Le tensioni tra Valeria Marini e le altre showgirl hanno creato un clima di conflitto, evidenziando le fragilità e le rivalità che possono emergere in contesti competitivi.

L’acceso dibattito ha suscitato l’interesse del pubblico, che ha seguito con attenzione le interazioni tra le concorrenti. La reazione di Marini ha messo in evidenza la sua sensibilità e il suo desiderio di essere rispettata, ma ha anche sollevato interrogativi sulle relazioni interpersonali all’interno del programma.