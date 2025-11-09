Vanessa Incontrada: “Dopo la separazione da Rossano non pensavo saremmo arrivati al matrimonio”





La conduttrice e attrice Vanessa Incontrada ha recentemente rivelato che sposerà il compagno Rossano Laurini, padre del loro figlio Isal, dopo una separazione durata due anni. L’annuncio è avvenuto durante la sua partecipazione al programma televisivo Verissimo, dove ha condiviso le sue emozioni e le aspettative legate a questo importante passo della sua vita.





Nel corso dell’intervista condotta da Silvia Toffanin, Incontrada ha descritto il suo stupore e la gioia nel pensare di diventare moglie. La conduttrice ha parlato dei preparativi per il matrimonio, esprimendo la sua felicità per il riavvicinamento con Laurini. “Gigi ci ha dato un consiglio che non abbiamo ascoltato”, ha detto, riferendosi a Gigi D’Alessio, presente in studio, il quale le aveva suggerito di organizzare una celebrazione intima.

D’Alessio, amico di lunga data di Incontrada, ha commentato la situazione con un tono affettuoso, rivelando che Laurini spera in una celebrazione più grande. “Il suo compagno spera sempre in un ripensamento, nella festa. Ma lei non ascolta. Le ho detto ‘sposati e andate a farvi un viaggio’, ma lei non ha fatto così”, ha spiegato D’Alessio.

La scelta di Incontrada è quella di un matrimonio intimo, riservato a familiari e amici più stretti. Ha rivelato che sarà Isal a portare gli anelli durante la cerimonia, un dettaglio che sottolinea il legame familiare e l’importanza di questo momento per tutti loro. “Sono molto felice, Gigi ha vissuto con me momenti non belli. Ora ho una consapevolezza di quello che vado a fare, sono serena”, ha dichiarato Incontrada, evidenziando il suo attuale stato d’animo.

Dopo il periodo di separazione, la conduttrice ha riscoperto l’amore per Laurini, con una nuova consapevolezza. “Questa cosa mi mancava da tempo. Non poteva essere il miglior momento. Ci siamo riscoperti dopo tanti anni insieme, quindi ora è meraviglioso. C’è stata di mezzo la separazione, nella mia vita non mi sarei aspettata questo momento. La vita sorprende sempre”, ha affermato Incontrada, mettendo in luce come le esperienze passate abbiano influenzato la sua visione attuale della relazione.

D’Alessio, con la sua consueta sincerità, ha offerto consigli a Incontrada su come affrontare il futuro. “Le ho detto ‘fai le cose che ti piacciono, goditi la vita’. Formano una famiglia meravigliosa. La vita è breve, vivere con i rimorsi… Solo Dio sa la verità. Lei è una brava donna, sarà un’ottima moglie”, ha commentato, dimostrando la sua stima per la conduttrice e il suo compagno.

L’intervista ha messo in risalto non solo la felicità di Incontrada, ma anche il supporto che riceve dai suoi amici. La conduttrice ha parlato della bellezza di avere accanto persone che la sostengono e la incoraggiano in questo nuovo capitolo della sua vita. La scelta di un matrimonio intimo riflette la sua volontà di mantenere un legame stretto con le persone che ama, evitando il clamore e l’attenzione eccessiva che spesso accompagnano eventi di tale portata.

Con l’imminente matrimonio, Vanessa Incontrada sembra aver trovato un equilibrio tra la vita professionale e quella personale, dimostrando che anche dopo momenti difficili, è possibile riscoprire l’amore e la felicità. La sua storia è un esempio di come le relazioni possano evolversi e rafforzarsi nel tempo, portando a nuove opportunità e a un futuro luminoso.



