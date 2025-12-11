Vanessa Incontrada si presenta a Zelig con un nuovo taglio: caschetto corto e scalato

Vanessa Incontrada sta vivendo un vero e proprio ritorno in grande stile sul piccolo schermo. Dopo una lunga pausa, interrotta solo da sporadiche apparizioni, l’artista è tornata con successo nel ruolo di conduttrice nello show “Gigi e Vanessa Insieme”, celebrando la complicità professionale e umana con Gigi D’Alessio. Ma il suo ritorno in TV non si ferma qui: a partire dal 15 gennaio, Vanessa tornerà sul palcoscenico di Mediaset per una nuova edizione del celebre Zelig, riunendosi con il suo storico “compagno di viaggio” Claudio Bisio, con il quale ha reso iconico il programma negli anni 2000.





Come si sta preparando per questo importante appuntamento? Con un cambio look drastico che ha già fatto parlare i suoi fan. In vista delle registrazioni – anticipate a causa delle imminenti festività – Vanessa ha condiviso sui social un’anteprima della sua nuova immagine, lanciando l’hashtag #CambioLook e annunciando l’imminente debutto a Zelig.

La trasformazione è radicale: dopo aver spesso portato i capelli raccolti durante la conduzione dello show con D’Alessio, Vanessa Incontrada ha optato per un caschetto corto e scalato. Il nuovo hair look è stato realizzato dalla sua parrucchiera di fiducia, Irene Greco, che l’ha immortalata durante il taglio. Il risultato è un’acconciatura fresca e moderna, arricchita da morbide onde naturali e sfumature dorate che illuminano il viso.

La stessa Vanessa ha scherzato sulla trasformazione, chiedendo ai follower: “Vedete qualcosa di diverso?”, per poi ammettere con sincerità di avere bisogno di tempo per abituarsi al nuovo taglio. Un dettaglio che la rende ancor più simpatica e vicina al pubblico, mostrando come anche una star possa provare un po’ di timore di fronte a un cambiamento così evidente.

Questo nuovo look non è solo una questione di stile, ma sembra segnare visivamente l’inizio di una nuova fase professionale, tutta dedicata alla comicité e all’intrattenimento puro di Zelig. Il programma, atteso per la prossima stagione televisiva invernale, promette di riportare in auge la storica alchimia tra Incontrada e Bisio, un duo collaudato e amatissimo dal pubblico.

Il caschetto scalato di Vanessa Incontrada si candida quindi a diventare uno dei trend capillari della prossima stagione, dimostrando come un cambio di pettinatura possa essere il simbolo perfetto di un rinnovamento personale e professionale. I fan non vedono l’ora di vederla all’opera, con le nuove ciocche e la solita, contagiosa energia.