Vanessa Incontrada sposa Rossano Laurini: l’amore ritrovato dopo due anni di separazione





L’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada ha rivelato che presto si sposerà con il compagno Rossano Laurini, padre del loro figlio Isal. La loro storia d’amore ha attraversato alti e bassi, culminando in un riavvicinamento dopo una separazione di due anni. Incontrada ha condiviso la sua esperienza, affermando: “Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui”.





La notizia del matrimonio è stata annunciata in un’intervista esclusiva a Vanity Fair, dove Vanessa Incontrada ha descritto come la decisione di convolare a nozze sia giunta in modo naturale. “Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’, e io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato”.

Sebbene Incontrada non abbia ancora rivelato la data esatta delle nozze, ha indicato che la cerimonia si svolgerà in Toscana dopo l’estate, esprimendo entusiasmo per l’evento. “Sarò molto divertita all’idea”, ha aggiunto. La scelta di sposarsi tra ex compagni ha sorpreso alcuni, considerando il tempo trascorso lontano l’uno dall’altro: “Qualcuno in confidenza ci ha chiesto se ne siamo sicuri. Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore”. Il figlio Isal porterà le fedi, insieme alla sorella maggiore, la primogenita di Laurini.

La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è iniziata nel 2007, quando si sono incontrati e innamorati. Un anno dopo, nel 2008, è nato il loro primo figlio. Tuttavia, nel 2022, la coppia ha deciso di prendersi una pausa per riflettere sulla loro relazione. Incontrada ha spiegato: “La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano”. Questa pausa ha permesso a entrambi di rivalutare i propri sentimenti e, nel 2024, hanno deciso di riprendere la loro storia d’amore.

Il riavvicinamento è stato segnato da una maggiore consapevolezza e maturità, che ha portato Incontrada e Laurini a comprendere l’importanza della loro connessione. “Dopo due anni, ci siamo resi conto che ciò che avevamo era speciale e volevamo ricostruirlo”, ha dichiarato Incontrada. Questo nuovo capitolo della loro vita insieme li ha spinti a prendere la decisione di sposarsi, un passo che considerano significativo e carico di emozione.

La futura sposa ha anche sottolineato come il matrimonio non sia solo una questione di convenzioni sociali, ma piuttosto un’espressione del loro amore e della loro volontà di affrontare insieme il futuro. “Non vogliamo seguire una regola, ma vogliamo essere felici insieme”, ha affermato, evidenziando la loro intenzione di costruire una vita insieme, basata su valori condivisi e sulla comunicazione.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini rappresentano un esempio di come l’amore possa evolvere e adattarsi nel tempo. La loro storia è un riflesso di resilienza e speranza, che dimostra che anche dopo le difficoltà, è possibile ritrovare la strada verso la felicità e la condivisione. Con la celebrazione del loro matrimonio all’orizzonte, la coppia è pronta a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici.



