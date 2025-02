Vanessa Scalera sullo scontro con la scrittrice di Imma Tataranni: “Mattinata complicata, non sono una persona serafica”

Durante la conferenza stampa di presentazione della quarta stagione di Imma Tataranni, un confronto acceso tra Vanessa Scalera, che interpreta la protagonista, e Mariolina Venezia, autrice dei libri da cui è tratta la serie, ha catturato l’attenzione. Il diverbio è diventato virale sui social, con molti utenti che si sono schierati da una parte o dall’altra. Venezia ha accusato Scalera di ingratitudine per non averla ringraziata sul palco di Sanremo, mentre l’attrice ha risposto che si è trattato di una semplice dimenticanza.





In un’intervista successiva al Corriere, Scalera ha commentato il litigio, affermando: “Cos’ho in comune con Imma Tataranni? Il temperamento. Non sono un’acqua cheta, quando c’è bisogno di agire, agisco”. Ha anche sottolineato la distinzione tra lei e il personaggio che interpreta, aggiungendo che, nonostante la mattinata faticosa, il suo approccio rimane attivo e deciso.

In merito alla differenza d’età tra il suo personaggio e Calogiuri, un uomo più giovane, Scalera ha affermato: “Finché il sesso non sarà visto dalle donne, continueremo a parlare di differenze di età, di toy boy. Dobbiamo liberarci, non siamo solo madri e vergini”. Ha spiegato che l’attrazione di Imma nei confronti di Calogiuri non è legata alla sua giovinezza, ma alla sua intelligenza.

Il battibecco tra le due donne è avvenuto durante la conferenza stampa, dove Scalera è stata interrogata sulla mancanza di riconoscimenti verso Venezia. La scrittrice ha risposto sarcasticamente, dicendo: “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati”. Scalera ha ribattuto, affermando: “Io non ti devo nulla”, prima di passare ad altri argomenti.

La quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore debutterà su Rai1 domenica 23 febbraio.

