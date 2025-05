Vedovo viene bloccato all’imbarco con la sua neonata: l’82enne Meredith lo aiuta

Bob Hollis era in ritardo.

Il quarantenne aveva appena ricevuto una chiamata da un ospedale della Florida che lo informava della nascita di una bambina e che lui risultava essere il padre.





Bob e sua moglie Mary non avevano figli biologici, ma avevano adottato tre bambini, perché l’adozione era qualcosa che entrambi avevano sempre desiderato. Per questo avevano deciso di ampliare la casa, e Bob stava proprio ristrutturando per accogliere una famiglia più numerosa.

Bob era particolarmente attento con i bambini in affido, perché lui stesso era cresciuto come bambino affidato, e da sempre si era ripromesso di accogliere quanti più bambini possibile.

«Se posso aiutare questi bambini a diventare la miglior versione di sé stessi, allora avrò fatto davvero la differenza», aveva detto un giorno a sua moglie mentre ne discutevano.

Bob aveva anche due figli adulti, nati dal suo primo matrimonio con Ellen. Due anni dopo la separazione, aveva conosciuto Mary. Dopo alcuni mesi di frequentazione, si erano sposati. Avevano provato ad avere figli, ma senza successo.

Poi, finalmente, la loro tenacia fu premiata: Mary rimase incinta.

Bob decise di regalarle un viaggio in Florida, una destinazione che lei aveva sempre sognato. Manca ancora un paio di mesi al parto, ma era tutto sotto controllo. Tuttavia, una volta arrivata, Mary entrò improvvisamente in travaglio e fu trasportata d’urgenza in ospedale.

Purtroppo, morì durante il parto.

Bob fu avvisato immediatamente e gli venne detto che, data la situazione, avrebbe dovuto recarsi subito in Florida per prendere la bambina.

Non appena il suo aereo atterrò, noleggiò un’auto e si precipitò in ospedale. Lì fu accolto da una volontaria dell’unità di terapia intensiva neonatale, una donna di 82 anni, recentemente rimasta vedova: Meredith Sticks.

«Cos’è successo?» le chiese appena entrato nel suo ufficio.

«Si accomodi, signor Hollis», disse lei con calma.

«Preferisco restare in piedi», rispose lui.

«Mi dispiace per la sua perdita, signor Hollis. Sua moglie ha avuto delle complicazioni durante il parto.»

Bob scoppiò in un pianto disperato. Mrs. Sticks lo guardò in silenzio, lasciandogli il tempo di elaborare il dolore. Dopo qualche minuto, si schiarì la voce.

«So che è venuto a prendere la bambina, ma devo essere certa che lei sia in grado di occuparsene», disse con fermezza.

Prima di congedarlo, aggiunse: «Mi chiami se ha bisogno di qualsiasi cosa.»

Al momento dell’imbarco, però, gli fu impedito di salire sull’aereo.

«È sua figlia, signore?» chiese la donna al banco.

«Certo che lo è», rispose.

«Mi dispiace, ma sembra troppo piccola per volare. Quanti giorni ha?»

«Ha solo quattro giorni. Ora posso passare?»

«Mi dispiace, signore, ma deve presentare il certificato di nascita e attendere che abbia almeno sette giorni per poter viaggiare», rispose con tono rigido.

«Cosa?!» sbottò Bob. «Mi state dicendo che devo restare qui per giorni? Non conosco nessuno in questa città, ho appena perso mia moglie e devo tornare a casa!»

«Mi dispiace, è il regolamento», disse la donna, passando al passeggero successivo.

Bob era pronto a passare la notte in aeroporto con la sua neonata, quando si ricordò della gentile signora dell’ospedale, Mrs. Sticks. Non voleva disturbarla, ma non aveva alternative.

«Ciao, Meredith. Ho bisogno del tuo aiuto», le disse al telefono.

“La compassione esiste ancora in questo mondo”, pensò tra sé.

Bob rimase ospite a casa di Meredith per oltre una settimana, fino a quando ricevette il certificato di nascita della bambina e poté tornare in Texas.

Non riusciva a credere a quanta generosità avesse mostrato quella donna, e la definiva spesso un “vero angelo”. Anche la sua piccola sembrava adorare Meredith: le bastava sentirne la voce per illuminarsi e sorridere.

Durante il soggiorno, Bob scoprì che Meredith aveva quattro figli adulti, sette nipoti e tre pronipoti.

Dopo il ritorno a casa, continuò a mantenere i contatti con lei. E quando Meredith Sticks morì, un avvocato lo contattò per informarlo che la donna gli aveva lasciato parte della sua eredità, proprio come aveva fatto con i suoi figli.

In onore della sua generosità, Bob donò l’intera somma a un’associazione benefica che fondò insieme ai figli di Meredith.