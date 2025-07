Venduta la villa di Lucio Dalla alle Tremiti: la residenza con vista su Cala Matano, valutata oltre un milione di euro, cambia proprietario

La prestigiosa villa appartenuta al celebre cantautore Lucio Dalla, situata sull’isola di San Nicola nell’arcipelago delle Tremiti, è stata venduta. L’immobile, che si affaccia sulla rinomata Cala Matano, è stato al centro di una trattativa riservata, gestita dalla società immobiliare Guidobaldi Luxury Properties. Sebbene il prezzo finale non sia stato reso noto, il valore stimato iniziale si aggirava intorno a 1,3 milioni di euro.





La proprietà, legata al ricordo dell’artista e alla sua musica, ha finalmente trovato un nuovo proprietario italiano. L’annuncio della vendita è stato dato da Nicola Rinaldi, amministratore delegato della Guidobaldi Luxury Properties, che ha confermato la conclusione dell’affare senza rivelare l’identità dell’acquirente né la cifra esatta della compravendita. Questo evento segue la vendita, avvenuta circa un anno fa, di un’altra residenza appartenuta a Lucio Dalla sempre sull’isola San Nicola, all’interno della fortezza di Santa Maria a Mare, per un prezzo di circa 350mila euro.

La villa alle Tremiti è un esempio unico di architettura e bellezza naturale. Costruita su un parco di circa 1.650 metri quadrati a picco sul mare, la struttura si sviluppa su tre piani per una superficie complessiva di 300 metri quadrati. Al suo interno si trovano un ampio salone, una cucina spaziosa e quattro camere da letto, ciascuna dotata di bagno privato. Uno degli elementi distintivi della villa è la sala incisioni, dove il cantautore registrò alcune delle sue opere più celebri, tra cui “Come è profondo il mare”.

Le terrazze panoramiche rappresentano il cuore della proprietà: da lì si può godere di una vista spettacolare su Cala Matano, luogo che ha ispirato uno dei dischi più iconici dell’artista. Le immagini delle terrazze e del panorama circostante continuano a lasciare senza parole chiunque le osservi.

La villa non è solo un bene immobiliare di lusso; è anche un pezzo di storia legato alla vita e alla carriera di Lucio Dalla. La canzone “La casa in riva al mare”, scritta nel 1971, sembra trovare una connessione diretta con questa residenza che il cantante ha amato e abitato per anni.

La vendita della villa segna un momento importante per il mercato immobiliare delle Tremiti, un arcipelago noto per la sua bellezza naturale e per essere stato fonte d’ispirazione per artisti e personalità di spicco. La riservatezza che ha caratterizzato la trattativa riflette l’esclusività dell’immobile e l’importanza che esso riveste non solo dal punto di vista economico ma anche culturale.

Nicola Rinaldi, parlando della vendita, ha sottolineato l’unicità della villa e il suo valore simbolico: “Si tratta di una proprietà straordinaria, non solo per la posizione e le caratteristiche architettoniche, ma anche per il legame con uno dei più grandi artisti italiani.”

L’isola San Nicola, parte dell’arcipelago delle Tremiti, è da sempre una meta ambita per chi cerca tranquillità e paesaggi mozzafiato. La presenza di immobili come la villa di Lucio Dalla contribuisce a consolidare il fascino esclusivo di questa località.

Con questa transazione, la villa entra in una nuova fase della sua storia, pronta ad accogliere il nuovo proprietario e a continuare a essere un simbolo di bellezza e arte. La speranza è che il legame con la memoria del cantautore rimanga vivo anche con il passaggio di proprietà.