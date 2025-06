Venezia, tragedia sfiorata: un albero cade su un gruppo di turisti, mamma di due bambini rimane ferita mentre alcuni pensavano ai selfie

Un grave incidente si è verificato a Venezia nel pomeriggio del 2 giugno, giornata di festa nazionale che ha attirato numerosi turisti nella città lagunare. Un albero è improvvisamente crollato a piazzale Roma, nei pressi di un chiosco affacciato sul canale, causando il ferimento di almeno nove persone. Tra queste, tre versano in condizioni serie e sono state immediatamente trasportate in ospedale.





Secondo quanto riferito da alcuni testimoni presenti sul posto, l’albero avrebbe dato segnali premonitori, emettendo scricchiolii ripetuti prima di cadere. L’episodio si è verificato intorno alle 15, mentre la zona era particolarmente affollata per via dell’arrivo di numerosi turisti dalla vicina stazione ferroviaria. Tra i feriti più gravi si segnala una donna, madre di due bambini, che al momento del crollo era seduta su un muretto sotto la pianta. Un medico presente sul posto è intervenuto tempestivamente eseguendo un massaggio cardiaco per oltre dieci minuti. La donna è stata successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove si trova ora ricoverata con prognosi riservata.

Oltre alla donna, un uomo ha riportato lesioni significative alla schiena, con diverse fratture causate dall’impatto. Altre persone coinvolte hanno riportato ferite meno gravi. Un gruppo di turisti diretti a un matrimonio è riuscito a evitare il peggio spostandosi poco prima del crollo per raggiungere un parente dall’altro lato della piazza.

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate grazie all’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i feriti intrappolati e garantire il loro trasferimento in ospedale. Tre persone sono state trasportate in ambulanza con urgenza, mentre l’area circostante è stata messa in sicurezza e transennata per evitare ulteriori incidenti. Tuttavia, la gestione della situazione è stata resa più complicata dalla presenza di alcuni turisti che, incuranti della gravità dell’accaduto, hanno cercato di scattare fotografie e selfie accanto all’albero caduto, proprio durante le operazioni di salvataggio.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso la sua vicinanza alle vittime e ai loro familiari attraverso un messaggio diffuso sui social media: “Ringrazio vigili del fuoco, personale sanitario e Polizia Locale per essere intervenuti tempestivamente dimostrando grande professionalità e dedizione nel prestare soccorso”. Il primo cittadino ha inoltre augurato una pronta guarigione ai feriti coinvolti nell’incidente.

L’episodio ha suscitato sgomento tra residenti e turisti, sollevando interrogativi sulla manutenzione degli alberi presenti nelle aree pubbliche della città. Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulle cause del cedimento dell’albero, ma non si escludono ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti per accertare eventuali responsabilità.

La città di Venezia, già nota per la sua fragilità strutturale dovuta alla natura lagunare, si trova ora a fare i conti con questo nuovo episodio che ha messo a rischio l’incolumità dei cittadini e dei visitatori. L’area di piazzale Roma, uno dei principali punti di accesso alla città per chi arriva in treno o in autobus, è stata temporaneamente chiusa al pubblico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’albero.

Questo incidente rappresenta un monito importante sull’importanza della manutenzione degli spazi verdi urbani, specialmente in una città come Venezia, dove l’afflusso turistico quotidiano rende essenziale garantire la sicurezza delle aree pubbliche più frequentate.