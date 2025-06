Veronica Gentili salva il gatto Palmiro dopo nottata di angoscia tra i tetti della città

Veronica Gentili, conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha vissuto ore di ansia estrema prima di ritrovare il suo gatto fuggito, grazie a vicine e un intenso richiamo.





La notte tra il 15 e il 16 giugno 2025 ha riservato un’inaspettata prova di stress per la giornalista e conduttrice Veronica Gentili, nota per il ruolo alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Al ritorno a casa da una cena con un’amica, la presentatrice si è resa conto che Palmiro, uno dei suoi due gatti, non era rimasto in casa: assente sotto armadi, divani e in tutte le stanze, il felino era scomparso nel nulla .

Nel tentativo di rintracciarlo ha iniziato a usare croccantini come esca e gridava il suo nome a squarciagola, incurante dell’ora—era già notte fonda—e del suo ruolo imminente in televisione. “Apro gli armadi, guardo sotto i divani, sposto scatole, apro ogni stanza. Uso i croccantini per chiamarlo, grido, incurante che siano le tre di notte. Niente” ha raccontato via social .

La disperazione ha preso il sopravvento quando ha intonato ricerche tra le scale dei palazzi vicini. Ogni richiamo era un grido:

“Ho fatto tutte le scale e tutti i palazzi in tutti modi, continuando a urlare ‘Palmiro’ a squarciagola. Tutto questo mentre avrei dovuto risparmiare la voce perché domani e mercoledì ho la puntata dell’Isola … Inutile dire che non ho risparmiato nemmeno un soffio di fiato” .

Quell’urlo straziante si univa al miagolio distante del gatto, proveniente forse dai tetti: un indizio flebile nel buio che galvanizzava, ma anche terrorizzava, la conduttrice.

Solo alle 11 della mattina successiva, dopo una notte infinita, Veronica – accompagnata da due vicine, definite “due sante” – ha scoperto Palmiro su un tetto a due isolati dalla sua abitazione, rannicchiato dentro un lavatoio e protetto da una vecchia sdraio abbandonata. Il gatto, spaventato ma ancora vivo, ha subito ricevuto un’esplosione di emozione:

“L’ho massacrato di insulti e di amore” ha detto la conduttrice, che ha proseguito commentando: “Ho perso dieci anni di vita. Ma riaverlo tra le braccia è stata una delle sensazioni più belle e di maggior sollievo che abbia mai provato” .

Il post si è chiuso con un aneddoto scherzoso sulla sorella di Palmiro, Stipsi, che ha accolto il fratello con aria severa:

“Sua sorella Stipsi è arrabbiatissima con lui, gli soffia un po’ … e lo ignora da stamattina. … Mamma mia questi maschi quanto ci fanno penare!” .

Questa esperienza rappresenta una pausa insolita nella frenesia televisiva della settimana di Veronica Gentili, con due appuntamenti consecutivi de L’Isola dei Famosi in arrivo. La paura per la perdita di Palmiro si è trasformata in un momento di intensa emozione, tanto che ha ammesso di aver rischiato di compromettere la voce necessaria alla conduzione.

Grazie alla presenza di due vicine – donne “in spedizione” con lei – e alla persistenza nel controllo di scale e tetti, la storia ha trovato un lieto fine, confermando quanto possa essere forte il legame tra umani e animali domestici, e quanto la determinazione possa superare la stanchezza e la paura.

Con un’età di ritorno la normalità, Palmiro è ora riunito alla sua famiglia umana e felina, mentre Veronica Gentili può proseguire con i suoi impegni televisivi avendo vissuto una serata di puro panico familiare, terminata grazie all’amore e alla community del quartiere.

Veronica Gentili, giornalista ed ex attrice, diplomata all’Accademia Silvio D’Amico, si è imposta nel panorama della televisione e del giornalismo. Attualmente conduce L’Isola dei Famosi e ha avuto prestigiose collaborazioni giornalistiche .

Ora, con Palmiro al sicuro e la carriera in pieno svolgimento, questa vicenda si trasforma in un capitolo personale che arricchisce il racconto pubblico della sua vita.