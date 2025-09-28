Veronica Peparini torna ad Amici 25, l’abbraccio con Maria De Filippi emoziona: sembra che il tempo non sia mai passato





Il 28 settembre, il talent show Amici ha dato il via alla sua nuova edizione su Canale 5, con Maria De Filippi a fare da padrona di casa. Tra le novità più attese, il ritorno di Veronica Peparini, che torna a ricoprire il ruolo di professoressa di ballo dopo un’assenza di quattro anni. Durante la prima puntata, il vincitore della scorsa edizione, Daniele Doria, ha fatto il suo ingresso in studio con la coppa, regalando un discorso motivazionale agli aspiranti allievi.





Peparini, che ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza nel programma dal 2013 al 2022, è stata accolta con entusiasmo. Durante il suo rientro, De Filippi ha scherzato con lei, affermando che “non è cambiato niente” e aggiungendo una battuta sulla collega Alessandra Celentano, dicendo: “La Celentano è rimasta sempre la stessa, peggiora solo con l’avanzare dell’anagrafe. Non si è fidanzata”. Peparini ha risposto con umorismo, dicendo: “Girava voce che lo fosse”, a cui De Filippi ha replicato che si trattava di “notizie false”.

Il legame di Veronica Peparini con Amici è profondo e significativo. Nel corso degli anni, il programma è diventato un pilastro della sua carriera, una sorta di seconda casa. Durante il suo percorso all’interno del talent, ha anche trovato l’amore con Andreas Muller, suo attuale marito, con cui si è sposata con rito civile il 23 luglio 2025. La loro storia d’amore è nata proprio all’interno del programma, anche se, come ha spiegato Peparini, “la nostra relazione in realtà si è consolidata dopo che lui ha vinto il programma, anche se sicuramente il sentimento era nato già prima. Nella scuola però cercavamo di evitarlo in tutti i modi”.

La prima puntata di questa nuova edizione ha visto l’ingresso di diversi aspiranti allievi, pronti a mettersi alla prova e a conquistare un posto nella scuola di Amici. Peparini, insieme a Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, compone una giuria di esperti pronta a guidare i ragazzi nel loro percorso artistico. La presenza di Veronica riporta una certa familiarità e continuità al programma, dopo un periodo in cui è stata sostituita da Raimondo Todaro e Deborah Lettieri.

Il ritorno di Peparini rappresenta non solo un rientro professionale, ma anche un momento di grande emozione personale. La coreografa ha sempre dimostrato una forte dedizione verso i suoi allievi, cercando di trasmettere loro non solo tecniche di danza, ma anche valori fondamentali come la passione e la perseveranza. La sua esperienza e il suo approccio artistico sono stati sempre apprezzati dai ragazzi, che spesso trovano in lei un punto di riferimento.

Il talent show Amici continua a essere un’importante piattaforma per giovani talenti, offrendo loro l’opportunità di emergere nel mondo della musica e della danza. Con il rientro di Peparini, il programma si arricchisce di una figura carismatica e competente, pronta a guidare i nuovi concorrenti nel loro cammino verso il successo.

La nuova edizione di Amici promette di essere ricca di emozioni, sfide e colpi di scena. Gli spettatori possono aspettarsi momenti di grande spettacolo e performance di alto livello, mentre i concorrenti si preparano a dare il massimo per conquistare il cuore del pubblico e dei giudici. La presenza di Peparini aggiunge un ulteriore elemento di interesse, rendendo questa edizione particolarmente attesa.



