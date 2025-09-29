Veronica vince 200mila euro a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti emozionato: “Sono felice”





Durante la puntata del 28 settembre di La Ruota della fortuna, il conduttore Gerry Scotti ha mostrato un forte coinvolgimento emotivo annunciando la vincita di Veronica, un’operaia di Ponteacco (provincia di Udine). La concorrente, che lavora in un’azienda specializzata in sistemi di misurazione laser, ha trionfato nel gioco finale, portando a casa un premio di ben 200mila euro. La commozione di Scotti è stata palpabile, tanto che non è riuscito a trattenere le lacrime mentre leggeva l’importo vinto.





Veronica ha dimostrato fin da subito le sue abilità, superando la campionessa in carica e accedendo direttamente al gioco finale. Durante questa fase, ha indovinato tutte e tre le parole del tabellone, il cui tema era “gola”. Le definizioni indovinate dalla giovane operaia includevano “Uno dei sette vizi capitali”, “Se arrossata può far male” e “Quella del gran canyon è gigantesca”.

Quando Scotti ha rivelato la cifra vinta, le sue emozioni sono esplose: con le lacrime agli occhi, ha dichiarato: “Sono felice che sia capitato a una giovanissima operaia che viene a La Ruota della Fortuna a vince 200mila euro”. Anche l’altra conduttrice, Samira Lui, non è riuscita a trattenere la commozione, affermando: “Che emozione, se lo merita davvero”. Il conduttore ha commentato: “È stata una delle più brave”, mentre Veronica abbracciava il fidanzato, visibilmente felice per la vittoria.

Questa non è la prima volta che Gerry Scotti e Samira Lui mostrano segni di commozione durante le puntate di La Ruota della fortuna. Infatti, già nella puntata del 21 settembre, il concorrente Fabio aveva vinto 100mila euro, suscitando forti emozioni nel conduttore. In quell’occasione, Scotti aveva dichiarato: “È stata una bella puntata. Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita di commuoverci assieme”.

Gerry che non riesce a finire di dire “200.000 euro” dall’emozione 🥹 #LaRuotadellaFortuna pic.twitter.com/IddNF13iBe — trashtvstellare (@tvstellare) September 28, 2025



In un’altra puntata, Scotti aveva esultato per la vittoria di Barbara, la prima vincitrice assoluta di questa edizione, che aveva portato a casa un’automobile. L’atmosfera di gioia e commozione che caratterizza La Ruota della fortuna è un elemento distintivo del programma, contribuendo a creare un legame speciale tra i concorrenti e il pubblico.

La vincita di Veronica rappresenta un momento significativo non solo per lei, ma anche per il programma stesso, che continua a regalare emozioni e storie di vita ai suoi telespettatori. La giovane operaia, con il suo talento e la sua determinazione, è diventata un simbolo di speranza e successo, dimostrando che anche le persone comuni possono realizzare sogni straordinari.

L’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori, che seguono con interesse le avventure dei concorrenti e le loro storie personali. La Ruota della fortuna si conferma così come uno dei programmi più amati della televisione italiana, capace di mescolare intrattenimento e emozione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio che va oltre il semplice gioco.



